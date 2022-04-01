نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات جرير أول رمضان على اللابتوب والأخهزة اللوحية وملحقات الكمبيوتر في المقال التالي
عروض وتخفيضات جرير أول يوم رمضان، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون جميعًا عن العروض الخاصة بمكتبات jarir bookstore مكتبة جرير السعودية لشهر رمضان، وهذه العروض ستكون عروض مميزة للغاية فهي عروض شهر الخير وستكون مليئة بالعروض والمفاجآت المختلفة، ولهذا الأمر سأتحدث معكم خلال السطور القادمة عن العروض الخاصة بمكتبات جرير السعودية لنهاية شهر مارس 2022.
عروض مكتبة جرير للجوالات والشاشات الذكية من عروض شهر الخير رمضان المبارك
عرض جرير وخصم جرير السعودية
من أهم المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي مكتبات جرير السعودية وهي مكتبات موجودة منذ الثمانينات من القرن الماضي ويوجد بها عدد كبير من المنتجات وخاصةً المستلزمات المدرسية والمنتجات الكهربية والإلكترونية، ويوجد لهذه المكتبة فروع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتقدم هذه المكتبات منتجاته بأسعار منافسة لجميع الأسواق.
عروض واسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير بتخفيضات رمضان
تقدم مكتبات جرير هذه الأيام مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور الآتية:
- لابتوب جرير وعرض لاب توب من أسبير 1 ويندوز 11 بسعر 1299 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير طابعة إتش بي سمارت تانك 515 وايرليس بسعر مميز للغاية 749 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير إتش بي ديسك جيت لينك بسعر 259 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سبين 3 لاب توب ويندوز 10 بسعر 4399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بافيليون إكس 360 لاب توب ويندوز 10 بسعر 2969ريال سعودي.
- التقسيط من جرير لاب توب بافيليون إكس 360 ويندوز 11 بسعر 3999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير كمبيوتر محمول أم إس أي موديرن 14 بسعر 2599 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير أم إس أي جي إف 66 ويندوز 10 بسعر 5999 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير إنفي 14 إي بي ويندوز 11 بسعر 3999 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير آبل ماك كمبيوتر محمول بسعر مميز 7199 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين ماك بوك برو 16 بسعر رتين أم إكس أي 10599 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة لاب توب ماك بوك ألر 13 رتين إم 1 بسعر 5399 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وتخفيضات جرير أول رمضان على اللابتوب والأخهزة اللوحية وملحقات الكمبيوتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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