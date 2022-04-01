نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العثيم الترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك وتخفيضات السلع الغذائية جدا قوية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية بمناسبة قدوم شهر الخير رمضان المبارك، أسواق عبد الله العثيم أفضل الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية كما أن عروضها وتخفيضاتها مميزة عن أي مكان آخر، خلال جميع المناسبات ونهاية كل أسبوع تقوم أسواق عبدالله العثيم بتقديم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات والهدايا على جزء كبير من منتجاته، ولذلك معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية يسألون عن مواعيد تقديم عروض وتخفيضات أسواق العثيم لشهر رمضان.
أحدث عروض أسواق العثيم المجمعة بمناسبة شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير
عروض أسواق العثيم بمناسبة شهر رمضان المبارك
أسواق عبدالله علي العثيم السعودية واحدة من أهم شركات المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية وتقدم مجموعة كبيرة من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل، ومن ضمن ما تقدمه المنتجات الغذائية بجميع أنواعها وبعض وأجهزة وأدوات منزلية ومجموعة كبيرة من المنظفات، وجميع ما تحتاج إليه ربات البيت، وخلال بعض أيام السنة تقوم أسواق العثيم بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة.
عروض العثيم الاسبوعية وتخفيضات العثيم خلال رمضان المبارك
بمناسبة قدوم شهر الخير تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة من العروض على المنتجات الموجودة بها، وإليكم بعض هذه المنتجات فيما يلي:
- تخفيضات العثيم فيليه دجاج الفروج الذهبي بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين أفخاذ دجاج فقيه مجمدة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية صدور دجاج التنمية بدون عظم بسعر 15.50 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم دجاج فقيه طازج بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين الفروج الذهبي دجاج بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم شاورما دجاج الفروج الذهبي بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم أطباق دجاج فقيه مبرد بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم الفقيه صدور مبرد وزن 1 كجم بسعر 17.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سيقان دجاج فقيه مبرد وزن 1 كجم بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم التنمية أرجل دجاج بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده لحم غنم نعيمي بالعظم سعر الكيلو 69.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم روماني لحم بالعظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي.
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