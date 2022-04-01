نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 1443 : عروض هايبر بنده اليوم الجمعه 1 أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عروض اسبوعيه دائما ويوميه من بنده وهايبر بنده تقدمها لجميع عملائها المميزين لذالك سنقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم كي تتعرفوا علي المنتجات المقدمة وتستفيدوا من الخصومات المميزة التي تقدمها في كافه أنحاء المملكة العربية السعودية حيث تعد هايبر بنده هيا الأولي في تقدم العروض في جده والرياض ومكه حيث تحتوي علي كافه السلع الرمضانية الهامة التي يحتاج إليها كل منزل من مواد غذائيه حيث تحتوي علي الفواكه والخضروات واللحوم بخصومات تصل إلى نصف الثمن.

عروض هايبر بنده اليوم 29 شعبان

تتضمن عروض هايبر اليوم بنده كافه أنواع المشتريات الهامة التي يحتاج أليها جميع الأشخاص من ملابس حيث تحتوي علي ملابس رجالي وأطفالي أيضا والأحذية ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والسيدات أيضا وكافه المتعلقات الهامة لكل بيت من منظفات ومعقم كما تحتوي علي جميع أنواع الكريم للشعر وللبشره والزيوت أيضأ والعديد من المنتجات الأخري والتي سوف تجدونها ضمن هذا المقال الذي نقدمها لحضراتكم من خلال موقع ثقفني.

مجله عروض هايبر بنده الاسبوعيه 1 ابريل

تحتوي عروض هايبر بنده علي سجاده صلاه مناسك ومكعبات فحم الشرقية بسعر 13.50 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي حافظه مياه وترمس ستانلس وسطل تنظيف توب وير والعديد من المواد الغذائية الأخري حيث تحتوي علي صدور الدجاج طريه وخضار مغلف وفراوله مجمده وبطاطس للقلي وتوت احمر ونائق دجاج ولب الجوافه ولب المانجو بسعر 18.95 ريال سعودي فقط كل ذالك تقدمه في كافه متاجرها وأسواقها.

تتضمن عروض هايبر بنده اليوم قناع الوجه وقناع مرطب للوجه وأيضا قناع لتنقيه البشرة ورطب شفاه ورموش كما لا تفوتك أيضا الخصومات المميزة علي عيدان البطاطا وتشيز كيرلز وشيبسي فش فاش بسعر 9.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي شوكلاته كيت كات وجميع أنواع البسكويت والبهارات والزيوت أيضا كل ذالك لفتره غير مسبوقه بمناسبه شهر الخير والرضوان.

كما تحتوي أيضا علي كافه المستلزمات المنزلية الهامة حيث تحتوي علي قطاعه زجاج كهربائيه دوتس وخلاط كليك أون وعصاره كولين وقطاعه مولينكس وعصاره كينوود وغلايه كهربائيه وغلايه فيلبيس ومسحوق الكمون ومسحوق الفلفل الأسمر ولحم العجل بدون عظم أيضا.

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