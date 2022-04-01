نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت lulu عروض رمضان 2022 أرخص في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت أقوى عروض رمضان وفرص التوفير من lulu hypermarket في السعودية، العروض متوفرة بجميع الفروع المنتشرة بأنحاء المملكة، ويمكنكم تصفح عروض الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة والمتوفرة ضمن مجلة تخفيضات لولو السارية من يوم 30 مارس 2022 لحين انتهائها في يوم 4 إبريل، يهتم لولو ماركت بتوفير الخصومات والتخفيضات على أسعار المنتجات المتوفرة بالعروض، والمختارة خصيصًا لعملاء التسوق أون لاين أو من خلال زيارة أحد الفروع، فإذا كنت تبحث عن أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية والمنزلية فإليك أرخص اسعار وأقوى الخصومات المتوفرة في عروض رمضان 2022 في السعودية.

عروض لولو ماركت lulu عروض رمضان 2022

يستعرض هايبر لولو مجموعة مختارة من الغسالات الأوتوماتيكية والغسالات ذات فتحات التعبئة العلوية بأسعار مغرية وخاصةً في تخفيضات رمضان 1443، ومتوفر أيضًا فريزر أفقي تعبئة علوية، إلى جانب عروض الخلاطات وقطاعة الخضروات المميزة بأسلحتها التي تسهل من عملية فرم وتقطيع الخضروات واللحوم، كما تتعدد انواع اجهزة الخلاطات المميزة مع ملحقاتها متعددة الوظائف والمهام.

مفرمة لحم ايكون بسعر 129 بدلًا من 199 ريال.

خلاط ايكون 4*1 450 وات بسعر 139 بدلًا من 179 ريال.

غسالة ملابس ايكون نصف أوتوماتيك 7 كيلو بسعر 559 بدلًا من 699 ريال.

عصارة ايكون 500 وات بسعر 129 بدلًا من 179 ريال.

عروض رمضان 2022

متوفر بالكتالوج الخاص بعروض رمضان الـ 4 أيام الكبرى عروض وتخفيضات خاصة على أسعار غسالات الصحون، والتي تعد من أكثر الأجهزة الكهربائية المساعدة في عزائم شهر رمضان المبارك، فهي تمكنك من غسل كافة الصحون والأكواب وأدوات المائدة والتقديم وغيرها في المرة الواحدة، كما توفر العروض أجهزة الثلاجات والبوتجازات كذلك بأسعار مخفضة وفرص توفيرية مذهلة.

LG غسالة صحون 5 برامج بسعر 3799 بدلًا من 6099 ريال.

توشيبا غسالة صحون 6 برامج بسعر 1599 بدلًا من 1999 ريال.

ثلاجة نيكاي 14 قدم بسعر 1999 بدلًا من 2499 ريال.

جيسون موقد + فرن 5 شعلة بسعر 1699 ريال.

الكترولوكس غسالة صحون 6 برامج 1699 بدلًا من 2299 ريال.

نقلنا لكم مجموعة من الخصومات والتخفيضات على أسعار الأجهزة المنزلية الأكثر مبيعًا في الأسواق السعودية، على أن تستمر العروض لحين يوم 4 إبريل المقبل، وبذلك يتيح لولو ماركت الفرصة لعملائه لشراء احتياجاتهم الخاصة ومستلزمات المنزل في رمضان، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض والخصومات بجميع متاجر السعودية.