نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تنظيف وغسيل السجاد وكيفية التلميع السريع بأقل مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تنظيف وغسيل السجاد، غسيل السجاد من الأشياء المتعبة لدي الجميع، لصعوبة شيل السجاد، ولهذا السبب يبحثون السيدات عن طريقة سهله لغسل السجاد على الناشف بدون تعب، معنا سنتعلم طريقة سهله لغسيل السجاد على الناشف.

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طريقة غسيل السجاد على الناشف

هناك العديد من الوصفات لغسيل السجادة على الناشف ومنها ما يلي

الوصفة الأولى لتنظيف السجاد

كوب ملح.

كوب مسحوق الغسيل.

نقوم برش الملح أولا على السجاد بالكامل ثم يرش مسحوق الغسيل أيضًا فوق الملح ويترك لمدة ساعه، وبعد ذلك نقوم بكنيس السجاد بالمقشة الخشنة يجب أن تكون المقشة خشنة لإخراج الأتربة والأوساخ من على السجاد.

وبعد إزالة الملح ومسحوق الغسيل تكنس مرة اخزي بنفس المقشة ستلاحظ لمعان السجاد بشكل كبير ومن أول مره.

الطريقة الثانية لغسيل السجاد على الناشف

كوب كلور.

ربع كوب من مسحوق الغسيل.

لترين ماء.

يوضع جميع المكونات في دلو المخصص للمسح ونقوم باستخدام الشرشوبة في هذه الوصفة، أولا نقوم بكنس السجاد جيدًا لمنع وجود أتربة بها ثم نقوم بوضع الشرشوبة في الدلو ثم تعصر الشرشوبة وبعد ذلك نمسح بها السجاد يمين ويسار وهكذا حتي نظافة السجاد تماما كل فتره توضع الشرشوبة في الدلو وتعصر مرة أخرى ونمسح السجاد بها وهكذا حتي النهاية.

بهذه الطريقة لا تطرين لغسيل السجاد بالماء لأنها تجعل السجاد لامع ونظيف جدًا وخالي من البقع الموجودة على السجاد.

الطريقة الثالثة

عصر ليمونه.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب خل.

ربع كوب مسحوق الغسيل.

لتر ماء.

توضع جميع المكونات في دلو ثم نقوم بكنس السجاد وبعد ذلك نأتي بقماشة قطنية نظيفة ثم نضعها في الخليط وتعصر جيدًا ونمسح بها السجاد، ثم نضعها مره أخري ونكمل مسح وهكذا حتي النهاية، ويمكن أيضًا استخدام هذه الخلطة لمسح كراسي السفرة والأنتريه وجميع الأخشاب.

ستلاحظ لمعان غير متوقع للسجاد بعد استخدام هذه الوصفة السحرية ومن أول مره.