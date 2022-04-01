شوف أقوى عروض العثيم اليوم في جميع الفروع بمناسبة رمضان

يعد العثيم ماركت من أكبر وأهم محلات البيع في الشرق الأوسط وخارجه، حيث انتشرت فروعه وتوسعت بأقصى سرعة بسبب أسعاره المميزة والجودة العالية لمنتجاته، مما يجعله المقصد الأول لدى الجميع، وتقدم عروض العثيم بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات جميع السلع الرمضانية والغير رمضانية بأسعار مميزة، وسوف نوفيكم تفاصيل عروضهم عبر موقع ثقفني في هذه المقالة.

عروض العثيم الرمضانية في المملكة العربية السعودية Al othaim

تتوفر في كل فروع العثيم ماركت كثير من الخصومات الحصرية على آسعار سلع مختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر البسلة الخضراء والخضار المشكل من أمريكانا، وخصم آخر منهم على سعر الفلافل بالخلطة الأصلية، وعروض أخرى منهم على أسعار اللحم البقري من كرافت، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار اللحم المفروم البقري الممتاز، فيليه الدجاج الحار من أمريكانا، وخصومات أخرى منهم على أسعار ستريبس الدجاج بالثوم من رويال، وخصم آخر منهم على سعر ناجت الدجاج من أمريكانا، وخصم آخر منهم على سعر مسحب الدجاج العادي والحار من أمريكانا.

خصومات مميزة من العثيم ماركت في السعودية

تتوفر أيضاً بفروع العثيم ماركت مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار: زنجر الدجاج من أمريكانا، وخصومات أخرى منهم على أسعار ملوخية مونتانا المجمدة، وتخفيض منهم على سعر الجوافة المجمدة ولب المانجو من مونتانا، وعرض آخر على سعر زيتون كوبوليفيا الأسود بلا نوى، وخصم آخر منهم على سعر لحم الغنم المفروم، وخصم آخر منهم على سعر زيتون كموبوليفيا الشرائح، وعرض آخر منهم على سعر الفراولة المجمدة، وعلى سعر جبن بريزيدون الموتزاريلا للبيتزا.

خصومات خاصة وعروض مميزة اليوم في العثيم

تتوفر بفروع العثيم ماركت عدة خصومات مميزة على أسعار السلع المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر مرقة الدجاج من هالي، وغيرهم من خصومات على أسعار هالي فشار الذرة، وعرض آخر بالفروع على أسعار كريم كراميل هالي، وغيرهم من عروض على أسعار الباكينج باودر من هالي بلو بانيل، وعلى سعر باكنج باودر الرياض، وخصم على سعر جلي البرتقال من زدني.