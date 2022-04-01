طرق تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بدون خدوش وبأمان تام

طرق تسليك عيون البوتاجاز المسدودة، تحلم كل سيدة منزل برؤية المطبخ نظيف طول الوقت ولكن تواجه كل كثير من السيدات انسداد أعين البوتاجاز و بعض الحروق به رغم أنها تقوم بتنظيفه دائما و قد تلجأ لتصليح ذلك الانسداد عند التجار و قد يأخذون أموالا كثيرة مقابل ذلك رغم وجود طرق سهلة و بسيطة يمكن استخدامها و سوف تجدي نتيجة فعالة للتخلص من ذلك لكن يغفل الكثير عن ذلك، فسوف نوضح ذلك الطريقة في مقالنا هذا.

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كيفية تسليك أعين البوتاجاز عن طريق استخدام الليمون

يساعد الليمون على توسيع مخارج الغاز من العيون كما أنه يساعد في إزالة التراكمات و الدهون الموجودة على سطح البوتاجاز، وهو من المنظفات التي تقوم بالتنظيف جيدا لجميع الاستخدامات كما أنه عند وضع الخل عليه تزداد قوته و سهولة التنظيف به كما أنه يمكن التنظيف بهذا الخليط جميع مكونات المطبخ مثل الأرضيات و الرخام و الأواني و الأجهزة.

كيفية تنظيف أعين البوتاجاز بطرق مختلفة

يمكن تنظيف الأعين من خلال إبرة بعد نزع الأعين من مكانها قومي بغزلها جيدا ثم بعد ذلك قومي بتنشيفها من الماء ثم سلكي الفتحات عن طريق استخدام الإبرة.

قومي بوضع الأعين في خليط ممزوج من الخل و الليمون و اتركيهم لمدة نصف ساعة على الأقل فسوف يساعد هذا الخليط على إذابة الدهون و الحروق ثم بعد ذلك قومي بغسل الأعين جيدا.

يمكن أيضا تسليك أعين البوتاجاز من خلال الخل، فالخل يعمل على إذابة الدهون الموجودة على أعين البوتاجاز فهو يساعد على تهوية الفراغات و توسيع مخارج الغاز، فيمكن استخدام هذه الطريقة عن طريق وضع قطرات الخل على الثقوب الموجودة في الأعين و تركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم تقوم بدعكهم جيدا.