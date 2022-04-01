نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض بنده اليوم الجمعه 1 أبريل 2022 يا ريت السنه كلها رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من العروض التي ينتظرها كافه المواطنين بشغف في كل أسبوع وفي كل يوم كي يستفيدوا من كافه أنواع المنتجات والسلع الغذائية الهامة حيث تحتوي علي أجود أنواع السلع الرمضانية الهامة والتي تقدمها في مجله عروضها بتخفيضات لا تقبل المنافسة والتي تصل إلى 50% في كافه أنحاء المدن جده والرياض ومكه كما تتضمن اقوي الخصومات علي جميع أنواع الأدوات الكهربائية والمنزلية بخصومات تصل إلي نصف الثمن.

عروض بنده اليوم الجمعه

تشمل عروض بنده أجود أنواع الفواكه الطازجة والمشروبات الطبيعية والتمر أيضا والألبان الطبيعية كما تحتوي علي افضل البقوليات والبهارات الهامة والتي تحتاج إليها جميع النساء في كل منزل في الطهي حيث تقدمها عروض بنده في مجله عروضها التي سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال الذي يتضمن الصور والتي تحتوي علي كافه أنواع المنتجات حيث يستمر هذا العرض حتي نهاية الأسبوع القادم فسارعوا في الاستفادة من هذه المنتجات قبل نفاذها وانتهاء العرض.

مجله عروض بنده اليوم 1 ابريل 2022

تشمل عروض بنده جبن المراعي وشراب التوت المركز بسعر 17.95 ريال سعودي كما تحتوي علي مكرونه وطحين فاخر وأرز بسمتي بسعر 49.95 ريال سعودي فقط وأيضا الفول المدمس كما تحتوي عجينه السمبوسه وكتف لحم العجل وجبنه البقرات الثلاث وزيت الزيتون ومعجون الطماطم ولحم التونا كل ذالك تقدمه عروض بنده اليوم بخصومات غير مسبوقه بمناسبه شهر رمضان المبارك كما تحتوي أيضا علي كافه أنواع المعلبات الغذائية حيث تقدم بازلاء خضراء ولانشون دجاج بنده بسعر 14.95 ريال سعودي.

تتضمن عروض بنده شكافه انواع الشوكلاته حيث تحتوي علي كريمه بالبندق والكاكاو بسعر 15.95 ريال سعودي فقط وجبن بقري عادي وقليل الدسم بسعر 46.95 ريال سعودي وزيتون اسود او اخضر شرائح ومربي المشمش والفراوله والتين والطحينه وصدور الدجاج وعسل النحل وزبده الفول السوداني والعديد من المنتجات الاخري التي سوف تجدونها مرفقه في الصور ضمن عروض بنده اليوم 1 ابريل في كافه المتاجر.

تحتوي علي قطاعه زجاج كهربائيه دوتس وخلاط كليك اون بسعر 99 ريال سعودي وعصاره كولين وقطاعه مولينكس بسعر 129 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الغلايه الكهربائيه والعديد من المنتجات الغذائيه حيث تحتوي علي البهارات مثل الكمون والفلفل الاسود بسعر 7.95 ريال سعودي ومسحوق الكوركم ومسحوق الفلفل الاحمر ومسحوق الكمون والكزبره بسعر 9.95 ريال سعودي والعدس والزره والهيل وزره الفشار.

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