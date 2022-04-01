نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الاسبوعيه 1 أبريل 2022 الموافق 29 شعبان 1443 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتعوا بأحدث تخفيضات عروض العثيم الاسبوعيه والتي تقدم كافه أنواع السلع الرمضانية الهامة والمميزة والتي لا غني عنها في اي منزل حيث تقدم كافه أنواع المواد الغذائية الطازجة لجميع عملائها في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال والذي يتضمن مجله العروض حيث أن هناك إقبال كبير للغايه من جميع الأشخاص المنتجات التي تقدمها عروض العثيم والتي سوف نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني.

عروض العثيم الاسبوعيه

تشمل عروض العثيم الاسبوعيه اقوي أنواع المواد الغذائية من فواكه وخضروات وجميع أنواع الحلويات الشرقية بخصومات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد الجميع من العرض المميز الذي يستمر لأسبوع تقريبا في كافه متاجر وأسواق عبد لله العثيم في كافه المدن كما تحتوي أيضا علي اقوي التخفيضات علي جميع الأجهزة المنزلية والمستلزمات التي تحتاج إليها جميع النساء في المنزل وجميع المساحيق والمنظفات المنزلية كل ذالك تقدمه عروض العثيم الاسبوعيه بخصم يصل إلى 50%.

مجله عروض العثيم الاسبوعيه 1 ابريل

تحتوي عروض العثيم الاسبوعيه علي جميع أنواع المعلبات الغذائية الهامة حيث تقدم البرجر البقي بسعر 13.59 ريال سعودي كما تحتوي علي بازلاء خضراء وفاصوليا خضراء مقطعه وخضار مشكل بسعر 8.95 ريال سعودي فقط وزيت زيتون بكر ممتاز ورق عنب محشي وأيضا كذلك كريمة البندق والكاكاو وكذلك لاكتيل زبادى يونانى فراولة كذلك ماركريل فريسكيس وقهوة سريعة التحضير كل ذالك تجدونه في مجله عروض العثيم اليوم الجمعه 1 ابريل .

يمكن لحضراتكم الذهاب إلي اقرب سوق أو سوبر ماركت لعبد لله العثيم والاستفادة من الخصومات التي تقدمها حيث يقدم احدث العروض المميزة يوميا وأسبوعيا علي جميع أنواع المنظفات حيث يحتوي علي منظف حمام كلوركس ومنظف حمام فلاش ومبيض ملابس فلاش كلور وصابون صحون أيضا ومزيل الدهون وورق مطبخ ومفارش سفره أيضا والعديد من المواد الغذائية مثل الأرز هالي سيلا وصدور الدجاج ومياه فيكتو بسعر 5.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي عروض العثيم علي زود عجين سمبوسه حار وأيضا خبز تورتيلا وقطايف بالمكسرات وتورته كرنفال وبسبوسه بالسمن الطبيعي وقطايف بالمكسرات وتورته الكنافة والحلويات الشرقية المشكله كما تحتوي أيضا علي منظف المرحاض وصابون اخضر كيس ومنظف للأسطح ومعجون كلوس اب ومعجون سيجنال وغسول للجسم ومزيل عرق

تتضمن عروض العثيم البصل الأحمر بسعر 2.95 ريال سعودي وأيضا الثوم المقشر والفلفل الأحمر وخس لولو وايضا تحتوي علي جزر طازج وزجر مستورد أيضا ورمان هندي وكلمنتينا مغربيه حيث تقدمها عروض العثيم الأسبوعية بسعر 4.95 ريال سعودي فقط كما تشمل طماطم شيري والليمون الأصفر وتفاح رويال والعديد من أنواع الفواكه الأخري والخضروات الطازجة والتي سوف تجدونها ضمن الصور المتواجدة في هذا المقال.

كانت هذه عروض العثيم اليوم في يوم الجمعه والتي تحتوي علي كافه أنواع المنتجات التي يحتاج أليها كافه المواطنين والتي تستمر لسبع أيام فقط في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في كافه مدن المملكة العربية السعودية لذالك قد قدنها لكم من خلال مجله العروض كي تتعرفوا علي كافه المنتجات حيث تستمر هذه العروض حتي يوم الثلاثاء القادم في كافه فروع وأسواق ومتاجر العثيم.

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