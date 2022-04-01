نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم الجمعه 1 أبريل 2022 تخفيضات ليوم واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتعوا بأحدث عروض العثيم اليوم والتي عليها إقبال كبير للغايه مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتبقي عليه ساعات قليله فقط حيث ينتظر جمع المواطنين في مختلف المدن عروض العثيم للاستفادة من خصوماتها المميزة للغايه حيث تقدم كافه أنواع السلع الغذائية الهامة وأجودها حيث تحتوي علي جميع أنواع السلع الرمضانية بخصومات لم تسبق حيث تصل إلى نصف الثمن في كافه متاجر وأسواق عبد لله العثيم حيث يستمر هذا العرض لمده يوم واحد فقط فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

عروض العثيم اليوم الجمعه

تشمل عروض العثيم جميع المستلزمات والأدوات الكهربائية المتنوعة التي يحتاج إليها كل بيت كما تتضمن أيضا جميع أنواع الأجهزة المنزلية والجوالات بمختلف أنواع شركاتها وأيضا جميع أنوع المنظفات والمساحيق ومستحضرات التجميل الخاصة بالسيدات والمستلزمات الهامة التي يحتاج إليها الأطفال كما تحتوي علي اقوي أنواع الخصومات علي جميع أنواع الفواكه واللحوم والخضار الطازج والمعلبات الغذائية والأسماك والمكسرات والحلويات والبقوليات بمختلف أنواعها كل ذالك تقدمه عروض العثيم اليوم.

مجله عروض العثيم 1 أبريل

تتضمن مجله العروض الفواكه كالتفاح والعنب والكمثري والبرتقال والتمر بجميع أنواعه حيث تحتوي علي تمر الخيل والتمر السكري وجميع أنواع المشروبات الطازجة والتي تخلو من المواد الحافظة حيث تحتوي علي عصير تانج والمراعي وأيضا الخضروات كالخس الرومي والفاصوليا الخضراء والبقوليات كالعدس وجميع أنواع الأرز حيث تقدم كل ذالك في مجله العروض والتي سوف نعرضها لكم من خلال مجله العروض والتي تتضمن الصور كي تتعرفوا عليها.

يمكنكم الاستفادة من هذا العرض المميز والذي يستمر لمده 24 ساعه فقط من خلال الذهاب لأقري متجر او سوبر ماركت وإتمام عمليه الشراء حيث يمكنكم الاستفادة من كافه أنواع المنتجات والتي تحتوي علي كافه أنواع التخفيضات الهامة والمتنوعة حيث تحتوي علي كريم دريم بسعر 15.95 ريال سعودي وأيضا قهوه كلاسيك نسكافيه وحليب مركز سائل وكريك كراميل وتفاح رويال جالا بسعر 4.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع البهاريات الهامة المشكلة حيث تقدم أيضا الفلفل الأسود المطحون بسعر 13.95 ريال سعودي والكمون كما تتضمن قمر الدين وهيل زدني أيضا وأيضا القهوة بريه وقرفه العيدان وبرغل خشن ابيض بسعر 6.50 ريال سعودي كما تتضمن قمر الدين وأرز الوليمة بسمتي وقشطه التاج وشوربه الشوفان وكريم الكراميل.

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