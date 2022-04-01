نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سريع للتخلص من الصراصير والحشرات في المنزل في المقال التالي

حل سريع للتخلص من الصراصير والحشرات، يعتبر التخلص من الحشرات الزاحفة والغير زاحفة من أكبر المهام التي تقوم بها ربات البيوت، خاصة في فصل الصيف، لأن الحشرات تسبب لهم ازعاج شديد، ويمكن أن تسبب بعض الأمراض، مما يجعلهم يلجئون إلى استخدام المبيدات الكيماوية للتخلص من الحشرات، ولكنها تضر صحتهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم وصفات طبيعية للتخلص من الحشرات والصراصير بشكل نهائي. وصفات طبيعية للتخلص من الحشرات الفازلين والنعناع

خمسون جرام من خلاصة النعناع.

50 جرام من الفازلين. طريقة التحضير: امزجي خلاصة النعناع مع مقدار الفازلين جيدا، حتى يمتزج الفازلين مع النعناع.

وزعي خليط خلاصة النعناع على النوافذ والمخارج والأبواب.

اكليل الجبل والنعناع

ربع كوب كبير من اوراق اكليل الجبل.

1/4 كوب كبير من اوراق النعناع. طريقة التحضير: امزجي أوراق النعناع وأوراق اكليل الجبل جيدا.

ضعي خليط الاوراق في أكياس غير مغلقة، ثم علقيها على الأبواب والمخارج، والنوافذ. الليمون والقرنفل حبة من الليمون كبيرة الحجم.

20 حبة من القرفل. طريقة التحضير: قومي بتقطيع حبة الليمون إلى جزئين، ثم اغرسي في كل جزء 10 حبات من القرنفل.

ضعي الليمون بالقرنفل في الأماكن التي تتواجد بها الحشرات. عصير الليمون والخل المكونات ربع كوب صغير من الخل.

10ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. طريقة التحضير امزجي الخل مع مقدار عصير الليمون جيدا، ثم ضعي الخليط في زجاجة بها بخاخ.

وزعي خليط الخل في جميع اركان البيت. الصابون والماء نصف كوب كبير من الماء العادي.

خمس ملاعق من الصابون السائل. طريقة التحضير امزجي الصابون السائل مع مقدار الماء جيدا، حتى يختلطوا.

ضعي خليط الصابون السائل في زجاجة بها بخاخ،.

ثم رجيه ووزعيه في جميع أركان البيت. الماء والتبغ أربعون جرام من التبغ.

6 أكواب كبيرة من الماء العادي. طريقة التحضير اسكبي الماء في وعاء متوسط الحجم.

ثم ضيفي إليها التبغ، ثم اتركيها جانبا لمدة يومين كاملين، حتى يتكون خليط مثل المحلول.

قومي بتصفية الماء من التبغ بالمصفاة، ثم ضعي الماء في زجاجة بها بخاخ.

وزعي خليط التبغ في جميع أركان البيت. عمر شويل - جدة حل سريع للتخلص من الصراصير والحشرات في المنزل - ثقفني

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