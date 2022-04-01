شوف عروض بنده بمناسبة رمضان “شهر مبارك وعروضنا ماتتقارن” من 30 مارس إلى 5 أبريل

عروض بنده بمناسبة رمضان من أقوى العروض الترويجية التى يحرص الكثير من المواطنين بالمملكة على متابعتها بشكل دائم، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يزداد الإقبال بشكل كثيف على شراء جميع مستلزمات الشهر الفضيل من ياميش ولحوم ودواجن والمشروبات والاكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات، لذلك تحرص بنده وهايبر بنده دائماً على توفير متطلبات المواطنين بعروض حصرية “عروضنا ما تتقارن” من مواد غذائية وغير غذائية وأيضًا أدوات استهلاكية، تقدم بنده عروض أسبوعية متنوعة على المنتجات باختلاف أنواعها وبأسعار تنافسية لتناسب جميع الأذواق والمستويات، وتقدم لهذا الأسبوع عروض رمضان تحت شعار “شهر مبارك وعروضنا ماتتقارن” وتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022م أو حتى نفاذ الكمية.

عروض بنده بمناسبة رمضان تبدأ من 30 مارس إلى 5 أبريل 2022م

أحدث العروض الحصرية عروض ماتتقارن في جميع أسواق بنده وهايبر بنده لهذا الاسبوع ونعرض بعض من أهم هذه العروض:

يدخل اللحم في العديد من الوصفات الشهية و المحببة للكبار والصغار، لذلك حرصت بنده وهايبر بنده على تقديم أقوى العروض على الأنواع المختلفة من اللحوم، مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي، كيلو كتف خروف روماني بسعر 56.95 ريال بدلاً من 70.95 ريال سعودي، مفروم عجل محلي سعر الكيلو 47.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال سعودي.

تقدم بنده أقوى العروض على المأكولات البحرية مهرجان الأسماك بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، حيث تحرص معظم الأسر على التنوع في وجبات الإفطار خلال أيام الشهر الكريم، فتتنوع الوجبات مابين اللحوم والأسماك، ومن أهم العروض على المأكولات البحرية سمك بلطي بحري سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال سعودي.

شركة بنده السعودية من أكبر شركات البيع بالتجزئة بالمملكة، وقد تم تأسيسها عام 1978م ومقرها الرئيسي جدة وتتبعها شركة بندتى، تقوم بنده بإدارة مايقرب 400 هايبر ماركت و سوبر ماركت و أسواق بندتي، وتسعى الشركة دائمًا إلى تنفيذ خطة توسعة على النطاق الدولي والإقليمي.