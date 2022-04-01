نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

بمناسبة شهر رمضان المبارك تقدم أسواق عبد الله العثيم على مستلزمات المطبخ والإجهزة عرض بسعر التكلفة وتوفر لكي أسواق العثيم جميع إحتياجات منزلك من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأسعار تنافسية وعروض وتخفيضات مذهلة واليوم سوف نستعرض بعض عروض وأسعار الأجهزة الكهربائية في أسواق العثيم لشهر رمضان المبارك. عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية مقلاة هوائية من بانيكس بسعة 2.5 لتر بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 327 ريال سعودي، لعمل أشهى الأطعمة بطريقة صحية.

فرن هومر كهربائي بسعة 45 لتر متوفر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.

شاشة إمبيكس سمارت بحجم 40 بوصة إتش دي مزودة بكارت ميموري بحجم 512 ميجا بايت متوفرة بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي.

عجانة مقدمة من شركة كولين بسعة 5 لتر متاحة من ضمن عروض بسعر التكلفة بسعر 249 ريال سعودي.

خلاط جيباس 2*1 مزود بمطحنة للبهارات والحبوب متوفر ضمن عروض بسعر التكلفة بسعر 69 ريال سعودي.

غلاية ماء سوبر بي زجاج بسعة 1.8 لتر متوفرة من ضمن عروض بسعر التكلفة بسعر 65 ريال سعودي.

محضر طعام مقدم من مولينكس بسعة 2.4 لتر متوفر بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 469 ريال سعودي.

قلاية هوائية مقدمة من شركة كولين بالبخار سعة 7 لتر متوفرة بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من جيباس إستانلس متوفرة بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

عجانة كهربائية مقدمة من شركة هومر بسعة 4 لتر متوفرة بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي، لعمل أجمل الوصفات والمعجنات والحلويات.

خلاط كهربائي من دوتس زجاجي متوفر معه مطحنة متوفر بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

صانع سندويتش مقدم من أي تي سي متوفر مع ثلاث قطع مختلفة قطعة لعمل الوافل وقطعة تستخدم كشواية وقطعة للمعجنات كسمبوسة وتسخين وصنع السندوتشات متوفر بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

خلاط كيون بسعة 1.5 لتر متوفر بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

عصارة مقدمة من شركة دوتس بسعر 89 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي، لصنع العصاير الظازجة لأفراد أسرتك ولضيوفك.

فرن كهربائي مقدم من شركة جيباس متوفر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 359 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية - ثقفني

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