شوف تخفيضات رمضان في هايبر بنده السعودية اليوم على جميع السلع

تخفيضات هايبر بنده السعودية، هايبر بنده السعودية يعتبر من أكثر الهيبرات، التي تحرص على تقديم أكبر قدر ممكن من الهدايا والعروض، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، بسبب مناسبة عيد الأم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض شهر مارس من هايبر بندة السعودية.

عروض هايبر بنده بالسعودية اليوم:

خصم على استربس الدجاج الحار وزنه ٧٥٠ جرام من رويال، ولقيمات زولابي وزنها ٣٠٠ جرام.

تخفيضات هايبر بنده على فيليه سلمون من سيبلو وزنه ٤٥٠ جرام، وقوانص دجاج وزنها نصف كيلو من رضوى.

أما عن تخفيض ميدو دجاج وزنها نصف كيلو من رضوى، وأصابع شوكولاتة.

يشمل أيضا الخصم على كباب متبل من أمريكانا وزنه ٣٢٠ جرام، وبرجر بقري وزنه كيلو من أخوان.

كما يوجد خصم على بامية ممتازة وزنها ٤٠٠ جرام من سيارا، وستربس دجاج وزنه ٣٥٠ جرام من سيارا.

العرض أيضا على زينجزو دجاج وزنه ٣٥٠ جرام من سيارا.

أربع قطع برجر دجاج وزنهم ٢٢٤ جرام من سيارا، وبوب كورن وزنه 500 جرام من سيارا.

خصم مميز على ناجت دجاج وزنه ٣٥٠ جرام من سيارا، وعبوة فراولة وزنها ٩٠٠ جرام من الكبير.

بينما العرض الأخر على تندر صدر الدجاج الكبير وزنه ٤٥٠ جرام، والسمبوسة البنجابية الكبير.

بينما ذرة حلوة وزنها ٤٠٠ جرام من الكبير يستخدم في السلطات.

عرض بنده السعودية غيابه الدجاج المغلف بالخبز من الكبير وزنه كيلو.

خصم بنده في السعودية على برجر دجاج وزنه كيلو من طيبات الإمارات.

خصومات هايبر بنده السعودية الهائلة:

كويزي قطع دجاج الكبير وزنها ٤٠٠ جرام، بيتزا وزنها ٤٢٠ جرام من السنبلة، وخضروات وزنها ٨٠٠ جرام من السنبلة، وعجينة الكنافة وزنها ٥٠٠ جرام من السنبلة، وشرائح عجينة الجلاش الفاخرة من السنبلة وزنها نصف كيلو، وشرائح عجينة البقلاوة وزنها نصف كيلو من السنبلة، وبروكلي السنبلة وزنه ٤٠٠ جرام، وبرجر بقري حار عملاق من السنبلة وزنه كيلو، وخضار وزنه ٤٠٠ جرام من مونتانا، وبطاطس للقلي وزنها ٧٥٠ جرام من لامب وستون، ونقانق الدجاج بخليط الجبن وزنها 340 جرام من داري، ودجاج مخلي وزنه 2500جرام من ساديا.