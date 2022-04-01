نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو أول إبريل Lulu big offers على منتجات رمضان في كل الفروع لفترة محدودة في المقال التالي
تخفيضات حصرية متنوعة بداية من اليوم أول شهر إبريل والمتزامن مع بداية رمضان المبارك في جميع فروعه بمدن المملكة العربية السعودية، حيث يعد لولو هايبر ماركت واحد من أكبر أماكن البيع بالتجزئة بسعر الجملة في الدول العربية كافة، وتنتشر فروعه في عدة مدن، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض لولو الحصرية خلال شهر رمضان، وإليكم التفاصيل:
عروض لولو هايبر ماركت من 1 إبريل وحتى نفاذ الكميات 2022
نقدم لكم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني عروض عدة على أسعار: برجر اللحم البقري المحلي، وخصم على سعر فيليه صدور الدجاج الطرية من ماركة اليوم، وعرض على سعر أفخاد الدجاج الطازجة الكاملة من ماركة اليوم، بالإضافة إلى العرض المميز على سعر قطع الدجاج الطازجة المتنوعة من البشاير، وعلى الربع الأمامي من لحم العجل الهندي، كما لديهم خصم آخر على سعر كتف الجمل المحلي الطازج بالعظم، وخصم على البط الطازج والحمام نظيف الأحشاء.
عروض لولو السعودية لفترة محدودة حتى نفاذ الكمية
تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار الأسماك واللحوم بأنواعها، ومنهم: خصم خاص على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم، وغيرهم من عروض على أسعار لحم العجل المحلي بدون عظم، وغيرهم من عروض على أسعار جاك كريك أنجوس الجانب العلوي من لحم العجل الأسترالي، وغيرهم على أسعار لحم الغنم الهندي، وعلى سعر سمك الكندولي، وعلى سمك النجرور الصغير، كما بالفروع خصم على سعر سمك السلطان إبراهيم، وعرض آخر على سعر سمد الحريد الوسط، وغيره على سعر سمك شيري الوسط.
تنزيلات خاصة اليوم من لولو السعودية على منتجات كثيرة
تتوفر خصومات مميزة اليوم بفروع لولو السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر فيليه بياض النيل، وخصم غيره على سعر السمك البلطي المحلي، وغيرهم من عروض على أسعار الروبيان الطازج والروبيان المطبوخ، وعروض أخرى على أسعار بوم لايت طقم التنظيف، وخصم آخر منهم على سعر مرتبة هوم ويل، وخصم على سعر نظارات أنتيكس.
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