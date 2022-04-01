شوف بداية من أول رمضان أقوى عروض العثيم Al othaim لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات

تتوفر خصومات عديدة اليوم بكل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بداية من شهر رمضان، وحتى نفاذ الكميات على كل أسعار المنتجات الغذائية الرمضانية بأفضل الأسعار وأعلى الجودات، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة أحدث العروض الخاصة في كافة فروع العثيم ماركت Al othaim market في مدن المملكة العربية السعودية، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة كل تفاصيل عروض العثيم لهذا الأسبوع:

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في السعودية

توجد خصومات خاصة عديدة اليوم في فروع العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر جبن كرافت الأصلية، وعرض على سعر زبدة لورباك الغير مملحة، كما لديهم خصم على سعر جبن البقرات الثلاثة البيضاء كاملة الدسم، وخصم آخر منهم على سعر جبن كرافت شيدر العلب، وعرض حصري منهم على أسعار جبنة بوك الكاسات البيضاء، كما بالفروع خصومات حصرية على أسعار كريمة بوك للطبخ 1 لتر، وعرض مميز منهم على سعر جبنة بوك المثلثات.

تنزيلات خاصة اليوم في المملكة العربية السعودية Al othaim

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت تخفيضات حصرية مميزة على أسعار: سمبوسة الكبير بالجبنة، وخصم آخر منهم على سعر كبة الكبير بالدجاج، كما لديهم خصم مميزعلى سعر فيليه الدجاج المغلف بالخبز من الكبير، وعرض آخر على سعر ستريبس الدجاج من السنبلة، وعرض آخر على سعر عجينة البف بيستري من السنبلة، وخصم آخر على سعر عجينة الجلاش والكنافة والبقلاوة من السنبلة، وتنزيل حصري منهم على سعر الفطير المشلتت من السنبلة، وخصم آخر على سعر عجينة السبرينج رولز من السنبلة، وخصم آخر منهم على سعر عجينة السمبوسك الدائرية من السنبلة.

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم بكل فروع العثيم ماركت

توجد لديهم أيضاً خصم مميز على سعر الخضار المشكل والفاصوليا الخضراء من السنبلة، ولديهم أيضاً خصم خاص على سعر عسل الشفاء من الغابة السوداء، وخصم على سعر عسل الشفاء الطبيعي العبوة الضاغطة، وخصم على سعر برجر الدجاج من السنبلة، وخصم على سعر بامية السنبلة.