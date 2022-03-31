خلطة الملح الجبارة التي هترجعك 20 سنة لورا بعد القضاء على الشيب والشعر الأبيض تماماً

يمكنك من خلال استخدام مكونات بسيطة في خلطة الملح للتخلص من الشيب نهائياً، إذ يمكنك من خلال بعض المكونات إلى جانب المكون الرئيسي وهو الملح إزالة الآثار الشيب وتحسين الشعر، حيث يدخل في هذه الخلطات مكونات طبيعية تعمل على تعزيز الصبغة المسؤولة عن إظهار لون الشعر و الحفاظ عليه من الشيب.

خلطة الملح للتخلص من الشيب

إليك أفضل وأقوى مكونات خلطة الملح للتخلص من الشيب في وقت قصير، وتمنحك نتيجة مذهلة ولون متميز، كل ما عليك فعله هو اتباع هذه الخطوات وتطبيقها بالترتيب.

مكونات خلطة الملح للتخلص من الشيب

ملعقة كبيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر. ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من الدقيق. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ¼ كوب ماء.

طريقة تحضير خلطة الملح للتخلص من الشيب

قبل البدء في تنفيذ هذه الخلطة السحرية عليك بإذابة كلاً من مكون الفازلين والملح بواسطة الحمام المائي، وبعد ذلك يتم استخدام كافة المكونات.

الخطوة التالية سوف تكون تحضير الشاي ويكون ذلك من خلال غلي كمية الشاي في الماء حتي يتحول لون الماء إلى اللون الأحمر أو البني الداكن، ثم يتم تركه حتي يبرد فيستخدم في هذه الوصفة.

بعد ذلك يجب وضع كافة المكونات السابقة في وعاء عميق ويتم عجنهم جيداً حتي تتجانس كافة المكونات وتندمج جيداً.

بعد أن أصبح الخليط جاهزاً للاستخدام، يتم إضافته علي الأجزاء الموجود بها الشيب مباشرة.

هنا يترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم شطفه، وذلك للحصول على أفضل النتائج وتتخلص نهائياً من الشيب في كافة أجزاء الشعر.

خلطة الملح والبن للتخلص من الشيب

يمكنك من خلال استخدام الملح مع البن وإضافة بعض المكونات الأخري البسيطة للتخلص من الشيب واعطاء الشعر لون بني لامع وجذاب.

مكونات خلطة الملح والبن للتخلص من الشيب

ملعقة كبيرة ملح. ملعقة كبيرة دقيق. ملعقة كبيرة بن. ملعقة كبيرة جل صبار. ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير خلطة الملح والبن للتخلص من الشيب