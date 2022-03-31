نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من لولو ماركت على الإلكترونيات ومقاضي رمضان في المقال التالي

باقة جديدة من التخفيضات وعروض التوفير يقدمها لولو ماركت لعملائه داخل المملكة العربية السعودية، تتنوع السلع ما بين أصناف الخضر والفاكهة المختلفة، والسلع التموينية الأساسية وسلع البقالة، بالإضافة إلى الإلكترونيات من أجهزة الهاتف الذكية على اختلاف أنواعها إصداراتها، والتجهيزات المنزلية والأجهزة الكهربائية أيضا، وتستمر هذه العروض حتى يوم الخامس من أبريل ٢٠٢٢، وفيما يلي نستعرض بعضا من هذه العروض. عروض لولو ماركت احصل على كيلو من التفاح الاحمر استيراد من صربيا وبولندا سعر الكيلو 4.95 ريال بدلا من 8.95 ريال.

حضري أشهى الوصفات أو وجبة البطاطس المقلية بشراء كيس من البطاطس الكبيرة وزن خمسة كيلو السعودية مقابل 9.75 ريال سعودي بدلا من 14.75 ريال. كيس مشكل من شوكولاتة جالاكسي المصغرة وزن 500 جرام مقابل 19.95 ريال بدلا من 35.15 ريال قدميها لأطفالك وضيوفك واستمتعي بالطعم الرائع الشوكولاتة.

الفول من أكثر الأطعمة المناسبة لوجبة السحور فهو يعطي إحساس كبير بالشبع على مدار اليوم اشتري عرض ثلاث حبات مقابل 8.95 ريال بدلا من 18.75 ريال.

زيت زيتون كاستينزو أسباني بكر ممتاز زجاجة سعة لتر بسعر 14.95 ريال بدلا من 29.95 ريال. عروض لولو شاشة تلفزيون ايكون الذكية عالية الوضوح مقاس 55 بوصة بسعر 1599 ريال بدلا من 2399 ريال بخصم قدره 800 ريال سعودي.

مقابل 2549 ريال بدلا من 3199 ريال اشتر جهاز أيفون 11 مقابل 650 ريال.

احصل على خصم 60 ريال عند طلب كاوية البخار فيليبس مقابل 79 ريال بدلا من 139 ريال. محضر طعام فيليبس 700 واط احصل عليه مقابل 199 ريال بدلا من 389 ريال بخصم 190 ريال. هايبر لولو جوال سامسونج إيه 52 سعة 128 جيجا بسعر 1149 ريال بدلا من 1249 ريال.

وفر مبلغ 400 ريال سعودي عند شراء هاتف سامسونج اس 21 إف أي سعة 256 جيجا الجيل الخامس مقابل 2599 ريال بدلا من 2999 ريال. عرض على جوال سامسونج إيه 32 سعة 128 جيجا الجيل الخامس بسعر 1099 ريال فقط.

بسعر 2899 ريال سعودي فقط بدلا من 3999 ريال تستطيع شراء جوال سامسونج اس 21 بلس 128 جيجا الجيل الخامس. Lulu hypermarket هاتف أوبو رينو7 برو سعة 256 جيجا بايت مقابل 2799 ريال.

هاتف فيفو في 23 أي سعة 128 جيجا الجيل الخامس مقابل 1499 ريال. شاومي مي 11 لايت الجيل الخامس سعة 128 جيجا مقابل 1649 ريال بدلا من 1799 ريال. عمر شويل - جدة عروض التوفير من لولو ماركت على الإلكترونيات ومقاضي رمضان - ثقفني

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