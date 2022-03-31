شوف عروض العثيم في شهر رمضان على مختلف المنتجات

عروض أسواق العثيم في رمضان، أعلنت أسواق عبدالله العثيم بجميع الفروع في المملكة عن عروض شهر رمضان الفضيل التي بدءت منذ أيام قليلة حتى وصول شهر رمضان بمشيئة الله، وتتنوع عروض أسواق العثيم على المنتجات الهامة في رمضان والتي تُسحب بكثرة من قبل العملاء، وتستمر عروض العثيم طوال شهر الخير لكي يسهل على العملاء من شراء تلك المنتجات الهامة والضرورية في شهر رمضان، إليكم في السطور القادمة عروض العثيم في رمضان لشراء كافة المستلزمات الهامة لاستقبال الشهر الكريم.

عروض العثيم في رمضان بجميع الفروع

تعلن أسواق عبدالله العثيم بجميع الفروع في السعودية عن عروض ممتازة وجذابة للجميع في المناسبات الكبرى الهامة كما في شهر رمضان، إذ أن في هذا الشهر يتجه الجميع إلى الأسواق والمحلات التجارية من أجل شراء المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل إذ أن في رمضان نحتاج إلى شراء تلك المنتجات باستمرار مع تنوع أصناف الطعام المقدمة يوميًا للكبار والصغار ولا سيما الحلوى والمشروبات، وخصوصًا في العزومات والزيارات التي لا تكتمل سوى بالهدايا بالتحديد هدايا مقاضي رمضان، ولكل ذلك يقوم العثيم بتوفير عروض رمضان على أكثر المنتجات سحبًا وطلبًا للتخفيف عن المواطنين من ضغط الأسعار المرتفعة الذي تشهده الكثير من الأشياء في الفترة الحالية.

عروض رمضان في العثيم بالسعودية

أما عن المنتجات التي تم الإعلان عنها في العثيم والتي تستمر حتى شهر رمضان الفضيل فمنها:

كيلو أوراك دجاج تِمري سعرها 44.95 ريال.

وكيلو من كباب الحلة كندوز سعرها 164.9 ريال.

بط العابد طازج سعر الكيلو 49.65 ريال.

ربع كيلو جرام جبن فلامنك من فريكو بسعر 39.65 ريال.

ربع كيلو جبن رومي قديم سعره في العثيم 24.95 ريال.

كيلو حلاوة طحينية سادة بسعر 33.95 ريال.

بسطرمة بلدي من المتحدة مقشرة سعرها 47.95 ريال للربع كيلو.

وهناك المزيد من العروض على العديد من المنتجات الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها بسهولة من موقع أسواق العثيم الرسمي لمعرفة العروض باستمرار، أو بزيارة أحد فروع أسواق العثيم لمعرفة العروض المتاحة في الفروع، كما ويمكن طلب المنتجات من العثيم بسهولة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي كذلك بدلًا من الذهاب إلى المتجر.