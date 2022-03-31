شوف عروض لولو ماركت أرخص عروض رمضان 2022 في السعودية تخفيضات الإلكترونيات أوفر

عروض لولو ماركت وأرخص عروض رمضان 2022 في السعودية، تصفح أخر تخفيضات على أسعار الإلكترونيات مقدمة من لولو هايبر ماركت لعملائه من محبي التسوق أون لاين أو من محبي زيارة الفروع، بإمكانكم الإختيار من مجموعة متنوعة من أجهزة اللابتوب والتابلت متعددة المواصفات التقنية والمختلفة من حيث السعر، إلى جانب بعض الإلكترونيات من بنوك الطاقة والسماعات اللاسلكية وغيرها من كابلات التوصيل بأسعار مناسبة، تعرفوا على أقوى العروض والتخفيضات فيما يلي.

عروض لولو ماركت أرخص عروض رمضان 2022

من أقوى تخفيضات لولو ماركت الخصومات على أسعار أجهزة لابتوب أسوس، ابل ماك بوك اير ام، هواوي ميت بوك، اتش بي نوت بوك 14، اتش بي نوت بوك 15، والعديد من الأجهزة ذات المواصفات القياسية من حيث المعالج وحجم الرامات، إلى جانب المساحة الداخلية ووضوح الشاشة والألوان ذات التفاصيل الدقيقة وغيرها من المميزات، التي تضمن عمل الأجهزة بكفاءة طوال فترات التشغيل.

اسوس نوت بوك كور أي 5 بسعر 3599 بدلًا من 3899 ريال.

لينوفو نوت بوك كور أي 3 بسعر 1599 بدلًا من 2099 ريال.

اتش بي نوت بوك 15 كور أي 3 بسعر 2099 بدلًا من 2249 ريال.

لانوت بوك 14 بنتيوم من اتش بي بسعر 1999 بدلًا من 2099 ريال.

لولو عروض رمضان 2022

يقدم لولو ماركت خصومات كبيرة على أسعار أجهزة التابلت من سامسونج ولينوفو ضمن عروض رمضان 2022 في السعودية، أجهزة التابلت تتميز بسهولة الاستخدام والنقل لأي مكان، فهي تعمل عمل كلًا من الهاتف الذكي وأجهزة اللاب توب المتنقلة، ولكنها تتميز بسهولة الحركة والاستخدام، وتناسب جميع أفراد العائلة، وتتعدد استخدامات ووظائف التابلت لكي يصبح من أساسيات العملية التعليمية، فهو يوفر الجودة والوضوح، متوفر بتصميمات متعددة من العديد من العلامات التجارية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات.

تابلت سامسونج TabA7 مقاس 10.4 إنش 32 جيجابايت بسعر 999 بدلًا من 1099 ريال.

لينوفو تاب 32 جيجابايت مقاس 10.1 بسعر 599 بدلًا من 699 ريال.

تاب لينوفو إم 8 حجم الشاشة 8 إنش بسعر 499 بدلًا من 599 ريال.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من عروض الإلكترونيات من lulu السعودية، وتستمر العروض لحين موعد الإنتهاء في يوم 3 إبريل 2022، ترقبوا أجدد العروض والتخفيضات من جميع متاجر السعودية، ننقلها لكم فور صدورها فتابعونا.