نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الرمضانية على السلع الغذائية التموينية والاستهلاكية في المقال التالي
عروض العثيم الرمضانية تقدم أقوى العروض الأسبوعية على السلع الغذائية التموينية والاستهلاكية، التي لا غنى عنها في كل بيت خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والذي تكثر فيه العزائم والأكلات، كما يكثر فيه أعمال الخير وهنا لم تنسى مجموعة أسواق عبد الله العثيم أن تساعدكم في طريق الخير عن طريق إصدار بطاقات شرائية مسبقة الدفع والتي يمكن أستخدمها أكثر من مرة حتى انتهاء الرصيد ومنها بطاقة سنابل الخير وبطاقة سلام، والتي يمكنكم الحصول عليها باكثر من طريقة وحتى عن بعد، حيث يمكنك استلامها إلكترونيا أو يتكلف التطبيق بإصالها إلى منزلك او الى من تحب، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم وأفضل العروض الرمضانية.
أقوى عروض العثيم الرمضانية للسلع الغذائية المتنوعة:
وتقدم عروض العثيم الأسبوعية خصومات رائعة على السلع الغذائية وقد تعتبر هذه العروض مستمرة منذ ثلاث أسابيع وحتى هذا الأسبوع اي حتى يوم 5 أبريل 2022 المقبل، وذلك لكي تحقق معادلة ثبات الاسعار بالنسبة إلى السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية لتخفيف أعباء الغلاء المعيشي على المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية.
- عرض 1+1 على جبن بوك كاسات بيضاء وزن العبوة 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 39.90 ريال.
- عرض خمس حبات من قشطة التاج الذهبي أو ثلاث حبات من شبيهة قشطة بوك بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال.
- أرز الوليمة مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال.
- شاي ربيع المذاق الاصلي عبوة بها 200 كيس بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.
- عرض قوي خلطة لقمة القاضي من هالي بسعر 1.95 ريال سعودي بدلاً من 7.25 ريال.
- حليب المراعي بودرة بسعر 56.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال.
عروض السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية:
- عرض لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.
- لحم حاشي بدون عظم بسعر 39.95 ريال.
- لحم حاشي بالعظم بسعر 33.95 ريال.
- عرض ثلاث حبات تونة جرين فارمز خفيف قطع بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.
- أرز مصري جرين فارمز وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.
عروض العثيم الرمضانية لاحتياجات رمضان:
- عرض تمر انتاج النخيل رطب سكري وزن العلبة 1000 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.
- تمر أمل الخير بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.
- تمر تمارا سكري رطب وزن العلبة 500 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عجينة تمر بسعر 5.95 ريال سعودي.
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