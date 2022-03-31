طرق ممتازة لتخزين الخضروات والفواكه.. ستكون متوفرة طوال العام بأمان تام

تخزين الفواكه من الأشياء المهم التي يجب على الإنسان معرفتها، لأن معرفة طريقة تخزين الخضروات والفواكه تجعل عندك جميع أنواع الخضروات والفواكه في كل وقت حتي لو ليست في الموسم الزراعي الخاص بها، معنا سنقدم لكم أفضل الطرق لتخزين الخضروات والفواكه بطريقة صحيحة وصحية.

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طريقة تخزين الخضروات والفواكه

هناك الكثير من طرق تخزين الخضروات والفواكه ومنها ما يلي

أولا يجب تجنب غسل الخضروات الورقية لأن عندما تكون الخضروات مبلله لا يصح تخزينها وإذا تم غسل الخضروات يجب تنشيها من الماء جيدًا.

سنبدأ بتخزين الفواكه

تخزين المانجو.. يوجد طريقتان لتخزين المانجو:

الطريقة الأولى

نقوم بتقشير المانجو وتقطيعا وانتزاع النواة منها ونقوم بوضعها في كيس بلاستيك نقوم بتوزع المانجو في اكثر من كيس، اهم شيء أن لا تلامس المانجو الماء تماما ليكون التخزين سليم ثم نقوم بوضعها في الفريزر.

الطريقة الثانية

لتخزين المانجو وهي مسح المانجو جيدًا ثم وضع كل حبة مانجو في كيس وهي بقشرها ثم نضعها في الفريزر.

تخزين البرتقال نقوم بتقشير البرتقال ثم نقوم بعصر البرتقال بدون ماء تماما وبعد ذلك يصفي عصير البرتقال ويوضع في أكياس ثم يوضع في الفريزر.

تخزين الفريزر نقوم بعمل الفريزر ثم تترك تجف تماما من الماء ثم نقوم بنزع الورقة الخضراء منها ثم نضعها في كيس ثم توضع في الفريزر.

تخزين الفواكه أيضا لها طريقتان الطريقة الأولى هي غسل الجوافة وتجففها تماما من الماء ثم تقطع وتوضع في كيس ويوضع في الفريزر، الطريقة الثانية وهي نقوم بتقطيع الجوافة وتضرب في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بتصفيتها ثم نضعها في كيس في الفريزر.

أما عن تخزين الخضروات فهي كالآتي