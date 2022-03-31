نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات خاصة من بداية الشهر وحتى نفاذ الكميات تصل إلى 75% ضمن خصومات بنده Hyper Panda لفترة محدودة في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يعد من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر يتضمن على مجموعات قوية وكبيرة معها أروع الأعمال المهمة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم إنشاء وتشييد شركة تكون من أنجح الشركات القوية بين كافة المتاجر والشركات بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يمتلك أكبر مجموعات قد مهدت الطريق لبناء الكثير من التصورات الإيجابية.
تنزيلات بنده اليوم خصومات تصل إلى 70% لمدة أسبوعين ألحق أقوى التخفيضات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر قد قام بخدمة العديد من العملاء التي تعدى العدد الخاص بهم مائة مليون وستون زبون متواجدين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أيضًا، كما أن الهايبر يعد من القطاعات الضرورية والمهمة المتخصصة في مجال التجزئة، كما أنه يتضمن على سجل متميز ورائع يعود لعام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على العبوة الترويجية من زيت الذرة نوعه مازولا مقدار 2 * 1.5 لتر يكون بسعر 32.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز البسمتي نوعه تاج الهند يكون بسعر 62.95 بدلًا من 81.95 ريال سعودي.
- 3 قطع من المايونيز نوعه مازولا مقدار 340 مل يكون بسعر 19.95 بدلًا من 41.85 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز البسمتي نوعه الشعلان يكون بسعر 54.95 بدلًا من 76.45 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الطحين الفاخر البر الأولى عدد 3 قطع يكون سعره 9.95 بدلًا من 11.85 ريال سعودي.
- صلصة المكرونة من النوع قودي مقدار 420 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- رقائق الشوكولاته شبه محلاة من النوع بيتي كروكر مقدار 200 جرام عدد اثنان قطعة تكون بسعر 16.95 بدلًا من 35.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من خليط لقمة القاضي مع الخميرة من النوع فوستر كلاركس مقدار 500 جرام يكون بسعر 8.25 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 700 جرام من السميد نوعه تاك تات عدد 3 قطع يكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.85 ريال سعودي.
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