نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير الإليكترونية المدوية بمناسبة حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التقسيط بسعر الكاش في المقال التالي
أفضل عروض وتخفيضات مكتبات جرير السعودية آخر شهر مارس، عروض شهر مارس دائمًا من العروض المميزة للغاية وذلك بسبب وجود بعض المناسبات فيه مثل عيد ست الحبايب، ولكن شهر مارس هذا العام عروض مختلفة بعض الشيء وذلك لاقتراب شهر رمضان، وعروض رمضان في jarir bookstore مكتبة جرير هي أهم عروض السنة، وإليكم أفضل عروض وتخفيضات مكتبات جرير السعودية خلال آخر مارس 2022، وعليك بمتابعة المقال لتحصل على كافة ما ترغب في معرفته من معلومات عن عروض وتخفيضات جرير.
تخفيضات جرير المزلزلة على الشاشات الذكية والجوالات بمناسبة شهر رمضان المبارك
مكتبة جرير السعودية
أكبر المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي مجموعة مكتبات جرير كما أن جرير تتخصص في العديد من المنتجات ولكن أهم هذه المنتجات هي الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها وذلك لأنها تقدمها بجودة عالية وبأسعار منافسة لكافة الأماكن الأخرى، كما أن مكتبات جرير يوجد بها عدد كبير من الكتب الأجنبية وأشهرها وأهمها، وإذا كنت ترغب في الإطلاع أكثر على جرير ومنتجاتها فتابع السطور القادمة.
أفضل اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير السعودية والالكترونيات بصفة عامة
تقدم مكتبات جرير السعودية مجموعة من العروض المتميزة بمناسبة قدوم شهر الخير واليمن والبركات، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- بطاقة سامبا جرير شاشة آبل ماك القرص الصلب لها 512 جيجابايت بسعر 7199 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هاتف محمول سامسونج جالكسي زد فولد 3 السعة التخزينية له 256 جيجا بايت بسعر 6300 ريال سعودي
- لابتوب جرير ماك بوك برو 16 إم 1 راتينا إكس دي أر بسعر 10599 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير ولاب توب ماك بوك 13 راتينا إم 1 بسعر 5399 ريال سعودي.
- عروض شاشات جرير شاشة سكاي وورث حجم 65 بوصة بسعر مميز جدًا 2600 ريال سعودي
- كود خصم جرير لاب توب بافيليون إكس 360 بسعر 3999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير تلفزيون سامسونج بحجم 75 بوصة بخاصية واي فاي بسعر 7500 ريال سعودي
- اسعار الجوالات في جرير جوال فيفو اكس 60 برو سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 2000 ريال سعودي
- تخفيضات جرير شاشة من ال جي حجمها 65 بوصة سعرها مناسب جدًا 3500 ريال سعودي
- عرض جرير لاب توب سباين 3 ويندوز 10 بسعر 4399 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون آبل آيفون 13 سعته 256 جيجا لونه أسود بسعر 4000 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات جرير الإليكترونية المدوية بمناسبة حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التقسيط بسعر الكاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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