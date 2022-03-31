شوف عروض بنده 31 مارس وحتى 6 إبريل بخصومات مميزة في كل فروع بنده Panda من موقع بندة

تتوفر مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية في كل فروع بنده ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خصومات خاصة على جميع السلع والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها، كما لديهم خصومات حصرية متنوعة على أسعار الأجهزة الكهربائية الأساسية وأجهزة المطبخ الصغيرة، والعديد من الخصومات المميزة الأخرى بالفروع على أسعار مفروشات وزينة رمضان، وعلى إكسسوارات رمضان، وغيرهم من عروض أخرى ننقلها لكم عبر هذه المقالة في موقع ثقفني موقع العروض الحصرية يوماً بيوم، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده ماركت Panda market على جميع المنتات الغذائية

تتوفر بفروع بندة ماركت Panda market عدة خصومات خاصة خاصة على أسعار: الشوربة الشعرية المقلية سريعة التحضير من إندومي بالحجم الوسط، وخصم آخر منهم على سعر شوربة إندومي بالحجم الكبير، وعلى سعر عبوات جبنة بوك القابلة للدهن Puck، وخصم آخر بالفروع على أسعار الجبنة الموتزاريلا المبشورة كاملة الدسم من المراعي Al marai، وخصم آخر منهم على سعر كريمة الطبخ من نادك Nadac.

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تتوفر أيضاً بفروع بندة ماركت خصومات خاصة على أسعار: زيت الزيتون البكر الممتاز من الرحمة، وعرض آخر منهم على سعر سكر الأسرة الناعم، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار خضروات السنبلة، بالإضافة إلى وجود شرائح دجاج بروستد وفيليه كلاسيكية من ساديا Sadia، وخصم آخر بالفروع على أسعار اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي، وعرض مميز منهم على سعر شكولاتة جالكسي، وغيرهم على أسعار الحمص الحب من أطلس، وتنزيلات حصرية منهم على أسعار دبس الرمان من الراقي، وعلى سعر الشطة الحارة من رنا.

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تتوفر لديهم أيضاً عدة منتجات مميزة بأسعار خاصة، مثل: ملح الطعام من ريسا، وأكياس كبسة الأرز البخاري، وبهارات شوربة الشوفان من بهاراتي، وعروض على أسعار الباكينج باودر من رامفورد، وسميد تاك تاك، وخصومات خاصة منهم على أسعار خليط لقمة القاضي بالخميرة من رياض فوود، والطماطم المقشرة من الطائي، وغيرهم.