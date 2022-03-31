لقشور البصل استخدامات لن يتخيلها عقلك لا ترميها بعد الآن وإليكي طريقة الاستفادة منها

نحن كسيدات أول شيء نفعله بعد تقشير البصل هو التخلص من تلك القشور، ولكن من خلال هذا المقال سوف نحتفظ بها ونحرص على عدم رميها لما لها من فوائد متنوعة وعند معرفة كل هذه الفوائد سوف نعلم جيدًا أننا نمتلك كنز نفيس على الرغم من ثمنها البخس. قشور البصل تستخدم لعلاج مجموعة من الأمراض التي تسبب ألم شديد في الجسم مثل آلام الساق، وتقلص العضلات، كما تستخدم من أجل تحضير وصفات مفيدة جدًا لصحة الشعر، كل هذه الاستخدامات وأكثر سوف نتناولها بالتفصيل لذلك تابعي معنا في الآتي.

استخدامات مذهلة لقشور البصل

قشور البصل تعتبر من الكنوز الطبيعية التي وهبها الله لنا بشكل دائم غير قابل للنفاذ، ولكننا لا نعلم مدى فائدة هذه القشور لذلك نسرع في رميها بمجرد تقشير البصل ولكن بعد معرفة هذه الاستخدامات لن نتخلى عنها بأي شكل كان والآن إليكم استخدامات قشور البصل:

يستخدم البصل في علاج آلام الساق الناتجة من التشنجات التي توجد به ويتم ذلك من خلال تقشير البصل وأخذ القشور ووضعها في غلاية وإضافة كمية من الماء عليه.

يرفع الغلاية على النار لكي تغلي قشور البصل والماء، بعد الغليان يتم تصفية قشور البصل من السائل لكي يتم تناول هذا السائل كل يوم مساءًا حتى يزول ألم العضلات والساق.

كما تستخدم قشور البصل من أجل تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه، وذلك لأنها تعمل على مد الشعر بالغذاء اللازم من أجل نموه وبالتالي يصبح الشعر طويل ولامع.

يتم استخدام قشور البصل للشعر عن طريق غليها في الماء ثم أخذ السائل الناتج من الغليان ووضعه على الشعر بعد غسل الشعر بالماء.

القضاء على الالتهابات وذلك لأن قشور البصل تتمتع بصفات مضادة للالتهابات، لذلك في حالة إصابة الفم بالتهابات يجب عمل مضمضة بسائل قشور البصل وسوف يتم التخلص منها على الفور.

أهمية قشور البصل

قشور البصل لها أهمية كبيرة في حياتنا حيث تتمثل أهميتها في الآتي: