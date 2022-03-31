شوف عروض بنده تخفيضات 50% لنهاية شهر مارس

هايبر بنده يهنئ عملاؤه الكرام ويقدم لهم العروض والتخفيضات على السلع المعمرة والسلع الغذائية تخفيضات كبرى على عدد من المنتجات تصل إلى 50%، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وأيضا يقدم هايبر بنده كرتونة رمضان المليئة بالمنتجات التي يحتاجها كل منزل بأقل الأسعار من تمر ومكسرات وياميش رمضان وغيرها من مستلزمات الشهر الكريم، وذلك في جميع فروع هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أيضاً، وسوف نتعرف على بعض من تلك عروض بنده والأسعار والتخفيضات لشهر رمضان المبارك، فتعرفوا على تلك العروض وسارعوا بشراء ما يلزمكم.

عروض بنده السعودية 50% تخفيضات كبيرة

سنبدأ بعرض أفضل العروض على الأدوات الكهربائية التي لا غنى عنها في كل منزل وأدوات المطبخ مستلزمات ربة المنزل وتتمثل العروض في الآتي ذكره.

مايكروويف رقمي كليك أون سعة 25 لتر متوفر بسعر 259 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي. موزع مياه كي أون بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 509 ريال سعودي. محضرة القهوة من أريتي متوفرة باللون الأسود بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 479 ريال سعودي، لصنع أفضل كوب قهوة في الصباح. محضرة طعام من كينوود بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي، لتقطيع وبشر جميع أنواع الخضروات ولعمل العصائر. شواية تيفال بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الجوالات الأجهزة الإلكترونية

هاتف شاومي ريدمي 9 أي مزود بشرحتين 4G بسعة 32 جيجا بايت بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي. هاتف نوكيا بلس سي 1 مزود بشريحتين بسعة 16 جيجا بايت 4G بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 319 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي إيه 3 مزود بشريحتين بسعة 32 جيجا بايت متوفر بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي. تلفزيون تي سي إل بحجم 65 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي. تلفزيون سكاي وورث أندرويد بحجم 58 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية