خلطة جبارة موجود فى كل بيت... طرق مختلفة فى تنظيف الشفاط وإزالة الدهون وبدون دعك مش هتصدقوا النتيجة

تنظيف الشفاط وإزالة الدهون، مهمة تنظيف الشفاط هي أحد الأعمال المنزلية التي تجدها الكثير من سيدات البيوت في غاية الصعوبة حيث تتراكم الأوساخ و الدهون على الشفاط على مدار الأيام و الأسابيع مما يجعلها شديدة الالتصاق به مما يجعل مهمة إزالتها صعبة و مرهقة كما أن الشفاط يكتسب اللون الأسود الداكن بسبب تراكم الشحن مما يجعل منظره سيئاً و يوحي بصعوبة تنظيفه و لكن هذه المهمة لن تكون صعبة بعد الآن، سوف نقدم لك اليوم أكثر من طريقة تجعل تنظيف الشفاط المنزلي مهمة عادية و غاية في السهولة و اليسر

تنظيف الشفاط وإزالة الدهون

في هذه الطريقة نحتاج لبعض المكونات و هي

الطريقة الأولى لتنظيف الشفاط

طريقة تنظيف الشفاط

نقوم بفصل الكهرباء عن الشفاط ثم نقوم بفك أجزاءه

نحضر طبق الماء الساخن و نضع فيه باقي المكونات

نلاحظ فوران الماء عند إضافة الخل إلى بيكربونات الصوديوم و هذا الفوران هو ما سيعمل على إزالة دهون الشفاط بكل سهولة

بعد أن نقوم بخلط المكونات في طبق الماء نقوم بوضع مكونات الشفاط في الطبق و نتركه في الماء الساخن و باقي المكونات لمدة نصف ساعة على الأقل و يمكنك تركه لأكثر من ذلك فيمكن أن تتركيه إلى أن تنتهي من باقي الأعمال المنزلية

نلاحظ ذوبان الدهون في الماء و اكتساب الماء للون الأسود، نقوم بإحضار فرشاة التنظيف أو الإسفنجة و نقوم باستخدامها في غسل أجزاء الشفاط و نلاحظ أن الدهون تزال عن الشفاط بمنتهي السهولة و اليسر

نرى الشفاط بعض غسله و كأنه عاد جيداً تماماً، نقوم بتنشيفه من الماء بفوطه نظيفة.

الطريقة الثانية لتنظيف الشفاط

في هذه الطريقة لا نستخدم أي مكونات كيميائية لأن بعض الناس قد لا يرغبون في استخدام الكيماويات مثل البيكربونات حتى لا تتأذي ايديهم و تجنباً لملامسة بشرتهم لأي مكون قد يؤذيها لذلك سوف نستخدم فقط نستخدم فقط سائل غسيل الأطباق

المكونات لتنظيف الشفاط

طريقة تنظيف الشفاط