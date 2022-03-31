نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الخميس 31 مارس 2022 الموافق 28 شعبان 1443 رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتعوا بأحدث تخفيضات عروض العثيم اليوم والتي تقدم كافه أنواع السلع الرمضانية الهامة والمميزة والتي لا غني عنها في اي منزل حيث تقدم كافه أنواع المواد الغذائية الطازجة لجميع عملائها في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال والذي يتضمن مجله العروض حيث أن هناك إقبال كبير للغايه من جميع الأشخاص المنتجات التي تقدمها عروض العثيم والتي سوف نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اقوي أنواع المواد الغذائية من فواكه وخضروات وجميع أنواع الحلويات الشرقية بخصومات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد الجميع من العرض المميز الذي يستمر لأسبوع تقريبا في كافه متاجر وأسواق عبد لله العثيم في كافه المدن كما تحتوي أيضا علي اقوي التخفيضات علي جميع الأجهزة المنزلية والمستلزمات التي تحتاج إليها جميع النساء في المنزل وجميع المساحيق والمنظفات المنزلية كل ذالك تقدمه عروض العثيم اليوم بخصم يصل إلى 50%.

مجله عروض العثيم اليوم الخميس

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع المعلبات الغذائية الهامة حيث تقدم البرجر البقي بسعر 13.59 ريال سعودي كما تحتوي علي بازلاء خضراء وفاصوليا خضراء مقطعه وخضار مشكل بسعر 8.95 ريال سعودي فقط وزيت زيتون بكر ممتاز ورق عنب محشي وأيضا كذلك كريمة البندق والكاكاو وكذلك لاكتيل زبادى يونانى فراولة كذلك ماركريل فريسكيس وقهوة سريعة التحضير كل ذالك تجدونه في مجله عروض العثيم اليوم 31 مارس.

يمكن لحضراتكم الذهاب إلي اقرب سوق أو سوبر ماركت لعبد لله العثيم والاستفادة من الخصومات التي تقدمها حيث يقدم احدث العروض المميزة يوميا وأسبوعيا علي جميع أنواع المنظفات حيث يحتوي علي منظف حمام كلوركس ومنظف حمام فلاش ومبيض ملابس فلاش كلور وصابون صحون أيضا ومزيل الدهون وورق مطبخ ومفارش سفره أيضا والعديد من المواد الغذائية مثل الأرز هالي سيلا وصدور الدجاج ومياه فيكتو بسعر 5.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي عروض العثيم علي زود عجين سمبوسه حار وأيضا خبز تورتيلا وقطايف بالمكسرات وتورته كرنفال وبسبوسه بالسمن الطبيعي وقطايف بالمكسرات وتورته الكنافة والحلويات الشرقية المشكله كما تحتوي أيضا علي منظف المرحاض وصابون اخضر كيس ومنظف للأسطح ومعجون كلوس اب ومعجون سيجنال وغسول للجسم ومزيل عرق

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