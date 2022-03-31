نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بتاخدي وقت في التقوير تعرفي على طريقة تقوير الكوسة بكل سهولة قبل عزومة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكوسة هي إحدى المحاشي والأطباق المصريه المعروفه التي يفضل تناولها كافه الأشخاص ولهذا سوف نقدم إليك في هذا المقال طريقة تقوير الكوسة وطريقة الحشو لأنها واحدة من الأطباق المصريه الأساسية.

طريقة تقوير الكوسة بالشوكة

نقدم إليك فيما يلي طريقه مختلفه وبسيطه لتقوير الكوسة:

عليك أن تقوم بغسل وتنظيف الخضار جيدا، وابدأ باستخدام الشوكه وقم بإدخال طرف الشوكة في الكوسا وابدأ بإخراج ما بداخلها حتى تصبح نظيفة وخالية كي يتم وضع الأرز بداخلها.

تقوير الكوسة باستخدام قطاعة التفاح

قطاعه التفاح واحدة من أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها في تقوير الكوسة بكل سهولة ويتم استخدامها كالآتي :

قم بتنظيف الكوسه جيدا، أي أنه عليك أن تقوم بقطع القمع من الكوسا وابدأ بوضع الأداة داخل الكوسة وقم بلفها بطريقة دائرية بسيطة لكي تقوم بإخراج ما بداخل الكوسة بكل سهوله ويسر، بعد ذلك عليك أن تقوم بحشو الكوسا بالارز واللحم المفروم.

طريقة تقوير الكوسة باستخدام السكين

هي واحدة من الأدوات التي يستخدمها معظم الأشخاص في تقوير الكوسة ويتم استخدامها كالتالي:

عليك أن تقوم بوضع طرف السكين الحادة داخل الكوسا ونبدأ بلف السكين بطريقه دائريه بسيطه داخل الكوسة حتى يتم إخراج ما بداخلها، بعد ذلك ابدأ بالحشو مباشرة.

طريقة حشو الكوسة

يمكنك أن تستخدم إحدى المكونات التاليه لحشو الكوسة وإليك الطريقة:

الطريقة الأولى حشو الكوسة بالارز

عليك تنظيف الأرز جيدا، بعد ذلك عليك أن تقوم بتقطيع بعض من الكزبرة والشبت مع إضافه بعض من التوابل مثل الملح والفلفل الأسود مع إضافه حبه من الفلفل الأخضر ثم قم بإضافة عصير الطماطم واخلط المكونات جيدا ونبدأ بالحشو.

الطريقة الثانية لحشو الكوسا باللحمة المفرومة

يمكنك أن تقوم بحشو الكوسه باللحمه المفرومه بعد إضافة الملح و حبة من الفلفل الأسود والبصل ثم ابدأ بحشو الكوسة.

نصائح لتسهيل حفر الكوسة

عليك أن تقوم بإخراج الكوسا من الثلاجة قبل استخدامها بنصف ساعة على الأقل حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة، بعد ذلك ابدأ باستخدام الأداة المخصصة لتقوير الكوسة، ثم قم بشطف الكوسا بالماء الفاتر جيدا وقم بالحشو بعد ذلك.