موعد عرض برنامج على أبواب الفتن 2022 والقنوات الناقلة تقديم الداعية الإسلامي مصطفى حسني

موعد عرض برنامج على أبواب الفتن 2022 حيث أن برنامج على ابواب الفتن والذي يعتبر واحد من ضمن البرامج الدينية المميزة والمقرر عرضه في شهر رمضان هذا العام واحد من ضمن البرامج الدينية الهادفة التي ينتظرها عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء العالم العربي، حيث نجد أن شهر رمضان من أفضل الشهور التي يسعى المسلمين من خلالها إلى اغتنام فرصة متابعة البرامج الدينية التي تقدم تعاليم الدين الإسلامي والتي تعمل على جمع شمل المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على طرح موعد عرض برنامج على أبواب الفتن 2022 والقنوات الناقلة.

موعد عرض برنامج على أبواب الفتن 2022

يعتبر برنامج على أبواب الفتن هو برنامج ديني هادف مميز يتم عرضه على مدار أيام شهر رمضان منذ بدايته، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي والداعية الإسلامي مصطفى حسني، والذي يقدم من خلاله العديد من الدروس الدينية الهامة التي تقدم المواعظ والكثير من المعلومات الدينية للمسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي، ويتحدث البرنامج هذا العام عن الكثير من الفتن التي تقدمها الدنيا الإنسان بشكل مستمر ودروس هامة في كيفية التعامل معها واتباع سبيل الله سبحانه وتعالى والدين الإسلامي، ومن المقرر أن يتم بداية عرض برنامج على أبواب الفتن للإعلاني مصطفى حسني في أول أيام شهر رمضان المبارك هذا العام في يوم السبت الموافق 2 من شهر أبريل، وحتى الآن لم يتم الإعلان توقيت عرض البرنامج تحديدا، ومن المقرر أن يتم تحديد التوقيت رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان.

القنوات الناقلة لبرنامج على أبواب الفتن في رمضان

وقد شهدت الأيام الأخيرة تداول الإعلان الترويجي الخاص ببرنامج على أبواب الفتن الذي يقدمه الداعية مصطفى حسني، على أن يتم عرضه من خلال شاشة قناة ON E التي تقوم بنقل البرنامج في شهر رمضان من كل عام في موسم جديد يأتي بالكثير من المواضيع الهامة، ويتم عرض البرنامج يوميا على مدار شهر رمضان بشكل عام، وذلك في الساعات التي تسبق موعد آذان المغرب وموعد الإفطار.