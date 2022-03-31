شوف تجهيزات رمضان الأسبوعية بأقوي العروض الحصرية من أسواق بن داود جدة

تعرفوا على تجهيزات رمضان الأسبوعية بأقوي العروض الحصرية من أسواق بن داود حيث يسعى الجميع بشراء أحتياجتهم التي تخص الشهر الكريم تصفح مجلة العروض المميزة لهذا الأسبوع، ولا تفوتكم فرصة شراء كل ما يخص مستلزمات رمضان بأسعار مغرية وعروض كثيرة و أسعار منافسة اغتنموا الفرصة وسارعوا بشراء، تقدم تشكيلة متنوعة من التمور الفاخرة.

تجهيزات رمضان الأسبوعية بأقوي العروض الحصرية من أسواق بن داود جدة

وتوفر أيضاً الحوم الطازجة بأقل الأسعار، وتقدم خصومات جبارة على الأسماك الطازجة، وشهر رمضان ملئ بالحلويات الخاصة لذا تقدم لكم مستلزمات الحلويات مثل القشطة وشبية القشطة، من شركات مختلفة وبأسعار متفاوته، تقدم لعشاق الشوكولاتة تشكيلة متنوعة من جالكسي، جالكسي جواهر، وباقة كبيرة من التسالي المنوعة، والمياه الغازية، كما تقدم شركة ندي عبوات للفول المدمس المعلب خالي من الكوليسترول ويعد مصدر جيد للبروتين، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع الفروع أو حتي نفاذ الكمية من يوم 30 مارس 2022 حتي 5 أبريل 2022.

أقوي العروض الحصرية من بن داود بمناسبة شهر رمضان

رقائق هشه بيف بيستري من السنبلة وزن العبوة 4 جرام،4 قطع بسعر 9.95 ريال بدلاً من 39.00 ريال، متاح شراء 2 حبة فقط.

عجينة سمبوسة سويتر 2×1 كيلو بسعر 18.95 ريال بدلاً من 32.25 ريال متاح شراء 2 عرض فقط.

عرض خاص بخصم 50% من جبنه كريم قابلة للدهن 2 عبوة× 910 جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 64.95 ريال.

1+1 مجاناً عبوة دريم ويب 144 جرام للحبة، بسعر 13.50 ريال بدلاً من 31.90 ريال.

1+1 مجاناً عبوة بيتي كروكر خليط كيك وزن الحبة 500 جرام، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 32.50 ريال.

متاح شراء 2 عرض فقط من أريال مسحوق غسيل 4.50 / 5 كيلو بسعر 79.95 ريال بدلاً من 198.00 ريال.

أفضل مجموعة متنوعة من التمور الفاخرة مقدمة من بن داود جدة