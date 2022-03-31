شوف عروض جرير للإلكترونيات بتخفيضات رمضان 2022 في مكتبة جرير حتى 4 أبريل

مختلف الأجهزة الإلكترونية وبأسعار موفرة الأن في عروض جرير السعودية، حيث متاح الأن شراء الأجهزة اللوحية واللابتوبات بتخفيضات رمضان 2022 على أسعار المنتجات في مكتبة جرير jarir bookstore، مع هدايا مجانية على المنتجات الإلكترونية والمزيد من المزايا كالخصومات الكبرى على الأسعار، وإمكانية تقسيط المنتجات والتوصيل المنزلي، ويُمكنك الاستفادة من تلك التخفيضات سواء من خلال زيارة أحد فروع جرير بالمملكة أو من خلال طلب المنتج عبر موقع جرير.

عروض جرير للإلكترونيات بتخفيضات رمضان 2022

قدمت لنا جرير نشرة عروض ترويجية لكافة الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى عروض الجوالات، وكل ذلك مع خصم ساري على المنتجات، ولمحبي الأجهزة اللوحية متعددة الاستخدامات في الحياة اليومية والدراسة والعمل، نقدمها لكم بسعر مذهل فقط في عروض جرير، فمنها أجهزة ايباد الجيل الرابع من ابل بخصم يصل إلى 12% من إجمالي سعر الجهاز، وأيضًا تابلت هواوي MatePad مع حافظة هدية مجانية إلى جانب 14% خصم من سعره، وسوف ننتقل الأن إلى أسعار الأجهزة اللوحية.

ايباد اير wifi بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

تابلت هواوي MatePad T10 wifi، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

تابلت لينوفو يوغا 11، بسعر 1439 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

جرير لابتوب

استفيد من خصم حتى 27% على أسعار اللابتوبات عند شراؤها من مكتبة جرير السعودية في فترة عروض رمضان 2022، ومتاح لابتوبات لكافة الاستخدام، سواء للاستخدام العادي، وفي هذه الحالة يكون أمامك العديد من الخيارات للأجهزة التي تحتوي على رامات تبدأ من 4 جيجا وحتى 8 جيجا، مع معالج يوفر لك اداء سريع للجهاز، ومن تلك الخيارات لابتوب hp notebook، surface laptop 4، وأيضًا أجهزة للاستخدام الأعلى التي يحتاج إلى امكانيات عالية وفي هذه الحالة ينصح أن يأتي الجهاز مزود بعدد 8 جيجا رام فأكثر، مع معالج سريع، وإليكم أسعار أجهزة اللابتوب.

لابتوب hp notebook بسعر 2879 ريال سعودي بدلًا من 3199 ريال سعودي.

اسوس فيفو بوك 15، بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.

ماك بوك اير بخصم 12%، ليصبح بسعر 5399 ريال سعودي بدلًا من 6199 ريال سعودي.

عرضنا لكم فيما سبق أهم عروض الإلكترونيات في مكتبة جرير السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ولمعرفة المزيد عن تخفيضات رمضان 2022 في السعودية تابعونا لنقدم لكم كل أجدد التخفيضات.