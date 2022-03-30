شوف سلة رمضان في بنده ماركت السعودية 100 ريال فقط لمقاضي رمضان

سلة رمضان في بنده ماركت السعودية، اقترب موعد شهر رمضان المبارك وتحتفل كافة المتاجر بالسعودية ولا سيما بنده ماركت السعودية بتلك المناسبة العظيمة من خلال العروض المميزة التي تقدم حاليًا للعملاء، حيث يزداد الطلب في تلك الفترة على الأطعمة والمشروبات المختلفة التي يتم تقديمها في شهر رمضان بكثرة بعد الصوم، لهذا يقوم متجر بنده في السعودية بتوفير عروض مقاضي رمضان في بنده التي تشمل العديد والعديد من أصناف الطعام المختلفة التي يحتاج إليها المواطنون والمتواجدون في السعودية في شهر رمضان إليكم في السطور القادمة عروض رمضان في بنده ماركت السعودية.

صندوق رمضان في بنده ماركت السعودية

أعلنت كافة فروع هايبر بنده السعودية عن توفير سلة رمضان 100 ريال سعودي إذ أنها تتكون من أهم الأصناف التي يحتاج إليها الأشخاص استعدادًا لشهر رمضان ويمكن إهدائها في الزيارات أو تقديمها للأشخاص الذين يحتاجون العون والمساعدة ولا يقدرون على شراء مقاضي رمضان في ظل ارتفاع الأسعار، حيث يتكون صندوق رمضان في بنده ماركت السعودية من:

كيلوجرام تمر خلاص علواني.

مئة كيس شاي من الخير.

لترين إلا 200 جرام من زيت الطيب النباتي.

اثنين كيلو جرام سكر الأسرة ناعم.

خمسة كيلو جرام من الأرز البسمتي الأصفر.

تونو شراب توت مركز.

نصف كيلو جرام إلا 100 جرام مكرونة تريفا كيسين.

كيلو جرام إلا مائة جرام من حليب الخير المجفف.

8 عبوات معجون طماطم نوع رنا.

نصف كيلو جرام شوفان جرينز أبيض.

كيلو جرام دقيق متعدد الاستعمالات من بيكر.

يقدم كل ذلك في صندوق رمضان من هايبر بنده السعودية بمبلغ مئة ريال سعودي شاملًا أهم متطلبات شهر رمضان.

عروض بنده ماركت السعودية

تتميز عروض أسواق بنده السعودية أنها تقدم باستمرار وعلى أهم المنتجات والاحتياجات التي يبحث عنها عملاء بنده ماركت وخاصةً الفترة الحالية، إذ أن الطلب حاليًا متزايد على الأرز والمكرونة والزيت والسكر لهذا أكثر العروض تقدم على تلك المنتجات الهامة التي نحتاج إليها دائما في رمضان ويعتبر بنده ماركت أكثر المتاجر التي توفر تلك المقاضي بأفضل الأسعار وبجودة رائعة.