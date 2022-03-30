نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده الجديدة على السلع الغذائية المهمة بمناسبة شهر رمضان الكريم لا تفوتها Panda في المقال التالي

تستمر عروض بنده وهايبر بنده على التوال للأسبوع الخامس بمناسبة شهر رمضان الكريم بتقديم أفضل وأقوى الخصومات الكبرى على مختلف السلع. فمناسبة شهر رمضان الكريم تكثر العزائم والولائم على السفرة في مختلف الدول العربية وزيارة الأقارب بشكل مستمر. ولذلك يذهب الكثيرون إلى المتاجر للتسوق وشراء الكثير من البضائع والسلع الغذائية المختلفة كاللحوم والدجاج والأرز وغيرها الكثير. لذلك نقدم لكم من خلال متاجر بنده في السعودية عروض مميزة جداً سواء على السلع أو الجهزة المختلفة. أقوى عروض بنده على السلع الغذائية الهامة بخصومات مذهلة اشتري كيلو من جبنة موزاريلا البقرات الثلاث مقابل 23.95 ريال بدلاً من 43.75 ريال سعودي.

بمناسبة شهر رمضان تكثر السمبوسة على جميع الموائد لذلك اشتري عجينة السمبوسة بلدي أو سمبوسة بالزيت من سويتز بنت البلد، سعر الكيلو 10.94 ريال بدلاً من 16.25 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم المراعي بوزن (1800 جم) + 25% إكسترا. للكيس مقابل 48.95 ريال بدلاً من 67.95 ريال سعودي.

وللمشروبات اشتري شراب التوت المركز تونو بوزن (710 مل)، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 35.90 ريال سعودي. واحصل على الأخرى مجاني. عمر شويل - جدة أحدث عروض بنده الجديدة على السلع الغذائية المهمة بمناسبة شهر رمضان الكريم لا تفوتها Panda - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض بنده الجديدة على السلع الغذائية المهمة بمناسبة شهر رمضان الكريم لا تفوتها Panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.