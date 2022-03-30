شوف صفقات لولو ماركت الرابحة لمدة أربع أيام لا تفوتك

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عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض الرمضانية على السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى العديد من منتجات البقالة الأساسية والتموينية، بغرض التخفيف عن المواطنين السعوديين أعباء الغلاء المعيشي التي يواجهها قاعدة مجتمعية عريضة من محدودي الدخل، وتعد هذه الطريقة التي تسعى بها مجموعة شركات لولو هايبر ماركت لمشاركة عملائها القيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال جميع فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية وكل عام وانتم بخير. لولو ماركت برتقال أبو صرة مصري سعر الكيلو 2.65 ريال بدلا من 5.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 5.5 ريال عند شراء شوفان كويكر بسعر 3.75 ريال بدلا من 10.45 ريال.

تونو شراب مركز توت/برتقال/مانجو 710مل بسعر 6.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.

سكر الأسرة الناعم كيس وزن 10 كيلو بالإضافة إلى كيلو زيادة بسعر 22.95 ريال بدلا من 34.95 ريال سعودي بخصم قدره 12 ريال. عبوات مسحوق فوستر كلاركس /العلالي/ جرينز مسحوق الكاسترد وزن 450 جرام بسعر 3.95 ريال فقط.

أرز بسمتي تاج الهند وزن 10 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلا من 81.5 ريال. عروض لولو تفاح أحمر صربيا/ بولندا وزن كيلو بسعر 4.95 ريال بدلا من 8.95 ريال.

لحم أنثى خروف نعيمي سعودي كامل احصل عليه مقابل 649 ريال بدلا من 899 ريال.

بطاطس كبيرة السعودية كيس يحتوي على 5 كيلو تقريبا.



جبن رومي قديمة سعر الكيلو 33.90 ريال بدلا من 48.90 ريال.

لحم نعيمي أنثى خروف كامل سعر الكيلو 33.90 ريال بدلا من 49.95 ريال.

تمور عجوة المدينة سعر الكيلو 18.90 ريال بدلا من 39.90 ريال. Lulu market عبوات فول حدائق كاليفورنيا متنوع وزن 450 جرام سعر الثلاث حبات 8.95 ريال بدلا من 18.75 ريال.

شوكولاتة جالاكسي مشكلة مصغرة سعر ال500 جرام 19.95 ريال بدلا من 35.15 ريال.



كرتون من دجاج التنمية يحتوي على عشر حبات وزن الواحدة 600 جرام مقابل 77.95 ريال بدلا من 128 ريال بخصم قدره 50.05 ريال سعودي.

فوشية شرائح سمبوسة وزن كيلو جرام مقابل 8.95 ريال بدلا من 15.95 ريال سعودي.

كورن فليكس كيلوجز وزن 500 جرام سعر الحبة 9.95 ريال بدلا من 19.75 ريال.

حليب الصافي طويل الأجل كامل/ منزوع الدسم كرتون يحتوي على 12 حبة سعة لتر مقابل 39.95 ريال بدلا من 59.5 ريال. عمر شويل - جدة صفقات لولو ماركت الرابحة لمدة أربع أيام لا تفوتك - ثقفني

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