نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر رمضان نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الشاشات والجوالات في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تم بنائها في عام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة المتواجدة في السعودية، حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق التجارية والمالية والمركزية، وذلك لكي يباع كل المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص بالمملكة إلى أن قام الهايبر بتوفير وإعطاء السلع والمستحضرات الغذائية والغير غذائية.
مجلة عروض بنده السعودية بمناسبة شهر رمضان تصل إلى 75% مع أقوي الخصومات الرمضانية
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من الأسواق المتواجد والمتوفر بها كل المنتجات والمستحضرات التي يريدها ويطلبها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية، إلى أن يوفر الهايبر منتجات ومستلزمات غذائية وغير غذائية وأجهزة إلكترونية وكذلك كهربائية ومنزلية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها، فيمكن أن يتم العرض والمنح لتلك العروض والخصومات بصورة يومية أو أسبوعية على كل منتج وسلعة في الهايبر إلى جميع عملاء المملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 480 جرام تورتيلا عادي نوعه اليومي عدد اثنان قطعة تكون بسعر 11.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الدونات المشكلة نوعها اليومي مقدار 4 حبات يكون بسعر 19.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الخضروات جود فوود مقدار 400 جرام تكون بسعر 5.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- 450 جرام من صدور الدجاج الفيليه بغير عظام من النوع رضوى يكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- 4 قطع من عرانيس الذرة حجمها كبير تكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من برجر الدجاج الجامبو الكبير يكون بسعر 21.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- 12 قطعة من السمبوسة حجمها كبير مقدار 240 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 1200 جرام من برجر اللحم البقري مع البصل ذات الحجم الكبير عدد 24 قطعة تكون بسعر 23.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من فيليه الدجاج المغلف بالخبز ذات الحجم الكبير تكون بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام يدعم تقنية 4G، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل وكاميرا خلفية ثلاثية 50 + 8 + 2 ميجا بكسيل بسعر 829 ريال بدلا من 899 ريال خصم 8%.
- يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 شاومي ريدمي 9 أي يدعم تقنية 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية 13 ميجا بكسيل بسعر 369 ريال بدلا من 419 ريال خصم 12%.
- يتوفر تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة سمارت يدعم 4K بسعر 1099 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 42%، ضمن خصومات الشاشات هايبر بنده ويتم التوصيل والتركيب مجاني، تتوفر قطاعة كولين 300 وات بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%.
- تتوفر قطاعة دوتس 0.6 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 96 ريال خصم 39%، تتوفر عصارة مزدوجة كولين بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%.
- تتوفر عصارة مولنيكس 350 وات بسعر 159 ريال بدلا من 279 ريال خصم 43% ضمن عروض شهر رمضان 2022 هايبر بنده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض شهر رمضان نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الشاشات والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.