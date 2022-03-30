نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر رمضان نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الشاشات و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر رمضان نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الشاشات و الهواتف، يتوفر قدر ضغط كهربائي كينوود سعة 6 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، يتوفر خلاط يدوي كينوود 6 سرعات بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%، تتوفر عصارة بلاك اند ديكر 350 وات بسعر 299 ريال بدلا من 499 ريال خصم 41% ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده.

عروض شهر رمضان نصف الثمن

يتوفر قدر ضغط الومنيوم السيف سعة 11 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 183 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان نصف الثمن قلاية اي تي سي سعة 5.5 لتر بسعر 239 ريال بدلا من 489 ريال خصم 51%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 799 ريال خصم 50%، تتوفر شواية تيفال بسعر 279 ريال بدلا من 449 ريال خصم 38%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر خلاط يدوي كليك أون 350 وات بسعر 79 ريال بدلا من 159 ريال خصم 51%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده نصف الثمن خلاط يدوي كينوود بسعر 144.5 ريال بدلا من 289 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية طاهية أرز سنكور بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال خصم 42%، تتوفر غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال خصم 48%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج ايه 52 اس سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام يدعم تقنية 5G، ضمن عروض شهر رمضان مع كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية رباعية 5 + 5 + 12 + 64 ميجا بكسيل بسعر 1449 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، يدعم تقنية 4G كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و الكاميرا الخفية 2 +2 + 8 + 64 ميجا بكسيل بسعر خاص 899 ريال.

خصومات شهر رمضان 2022

يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام يدعم تقنية 4G، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية ثلاثية 50 + 8 + 2 ميجا بكسيل بسعر 829 ريال بدلا من 899 ريال خصم 8%، يتوفر ضمن عروض شهر رمضان 2022 شاومي ريدمي 9 أي يدعم تقنية 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية 13 ميجا بكسيل بسعر 369 ريال بدلا من 419 ريال خصم 12%.

خصومات الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة سمارت يدعم 4K بسعر 1099 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 42%، ضمن خصومات الشاشات هايبر بنده ويتم التوصيل والتركيب مجاني، تتوفر قطاعة كولين 300 وات بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، تتوفر قطاعة دوتس 0.6 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 96 ريال خصم 39%، تتوفر عصارة مزدوجة كولين بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%، تتوفر عصارة مولنيكس 350 وات بسعر 159 ريال بدلا من 279 ريال خصم 43% ضمن عروض شهر رمضان 2022 هايبر بنده.