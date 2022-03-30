نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ارقام الاشتراك DREAM لربح نصف مليون دولار مع مصطفى الآغا في المقال التالي
أصبحت مسابقة الحلم من أكثر الكلمات البحثية في الوقت الحالي بعدما أعلنت قناة ام بي سي عن وجود فرصة حقيقة في ربح نصف مليون دولار أمريكي خلال شهر رمضان، وفي فرصة لا تعوض، وخاصة إلي المشتركين الذين يتابعون المسابقة منذ سنوات وفي داخلهم الأمل في الحصول علي الجائزة المالية الكبري مع بيت الاحلام في اليونان، ولذلك نقدم لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك من جميع دول العالم.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
وتعتبر مسابقة الحلم واحدة من المسابقات الترفيهية التي يتم الاشتراك بها من جميع انحاء العالم، واستطاعت أن تحقق نجاح باهر فاق التوقعات، وذلك بعدما حظت علي شهرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتتيح المسابقة لجميع الافراد العاقلين الاشتراك بها من كل دول العالم، وتوفر لهم أرقام خصيصاً لسهولة الاشتراك، ويقدم المسابقة الاعلامي الشهير مصطفي الآغا وتصل قيمة الجائزة إلي 3.5 مليار دولار أمريكي، وتذاع مباشرة علي الهواء أمام الجماهير لضمان المصداقية والشفافية.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق ارسال رسالة نصية علي الرقم المرادف بالدولة، ويتم كتابة كلمة «حلم» أو «Dream»، ويتم الاجابة بشكل صحيح علي عدد معين من الأسئلة، ومنها يتم التأهل رسمياً للحصول علي فرصة للفوز بالجائزة المالية الكبري، وما عليك سوي انتظار حلقة الاعلامي مصطفي الآغا عبر برنامج صدي الملاعب علي قناة ام بي سي السعودية، ولابد أن يكون المتقدم ليس لديه أي صلة قرابة مع أحد العاملين في المسابقة، بالاضافة إلي يشترط علي المتقدم أن يكون حاملاً لأي جنسية عربية، وأما عن الأرقام المخصصة للاشتراك، فهي علي النحو التالي.
- الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل المملكة العربية السعودية: 650444.
- كما يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الكويت: 4141.
- يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة جمهورية مصر العربية: 95458 أو 95450.
- كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة: 6070.
- والاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة سوريا: 1555.
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