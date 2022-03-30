افكار لعمل فانوس رمضان 2022 في البيت بالخطوات بمكونات بسيطة جدًا

افكار لعمل فانوس رمضان 2022 في البيت ، فانوس رمضان من أهم مظاهر الاحتفال بهذا الشهر الكريم، يزين الشرفات، والشوارع، للاحتفال مع الأهل والأصدقاء والجيران، والأطفال يحبونه كثيرًا منهم من يريده بالألوان الزاهية، والأشكال المزخرفة الرائعة، والآن أصبح من السهل عمل فانوس رمضان في البيت، لتزداد المتعة والبهجة، وليعيش الأطفال متعة عمله بالألوان التي يحبونها، لذا فكرنا اليوم في تقديم أفكار لعمل فانوس رمضان في البيت بخطوات بسيطة، وبمكونات متوفرة لديكم.

افكار لعمل فانوس رمضان 2022

انتشر مؤخرًا طرق كثيرة لعمل فانوس رمضان في البيت على الانترنت، ويظن البعض أنه من الصعب القيام بها لأنها تتطلب مزيدًا من الاحترافية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ تمامًا لذا سنقدم لكم بعض الأفكار التي يمكن من خلالها عمل فانوس رمضان في البيت بكل سهولة:-

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق

المكونات المطلوبة: ورق ملون، شريط ساتان، لاصق شفاف.

يتم تقسيم الورق إلى نصفين، ثم يقص من نصف الورق قليلًا.

يجب الحرص على أن يصبح مربع الشكل على قدر المستطاع.

ثم يتم عمل شقوق من المنتصف بأبعاد متساوية بمسافة 2 سم.

يجب الحرص على أن تكون الخطوط ايضًا متساوية لذا يمكن رسمها بالقلم الرصاص بشكل خفيف.

بعد قص كمية الورق كله يتم وضع ورقتين بألوان مختلفة معًا ثم تلف مثل الشكل الاسطواني.

يتم لصق الورق اللاصق الشفاف فقط من الأعلى من والأسفل.

ثم تعليق شريط الساتان من الأعلى من الطرفين للإمساك بالفانوس.

طريقة عمل فانوس رمضان بخطوات سهلة

المكونات ورق فوم بألوان مختلفة، شمع للصق.

يتم رسم خط بمقاس 21 سم في المنتصف بالضبط بعد تقسيم الورق بالضبط.

ثم تقسيم مقاس 5 سم من الأعلى والأسفل بالطول، ثم رسم عليها خط بالعرض بمقاس 2.5 سم.

من النهاية يتم تقسيم خط بمقاس، 9.5 سم، ثم رسم خط بمقاس 4.5 سم بالعرض للقاعدة، وفي الأعلى والأسفل نقسم بخط بمقاس 2.5 سم.

ثم توصيل أضلاع الفانوس وسيتم توضيح نصف فانوس يتم قصه بالورق وبالتالي سيتم الحصول على الفانوس بالكامل.

يتم تقسيم الفانوس لثلاثة أجزاء، الأعلى والمنتصف والأسفل.

يتم تحديد الفانوس على فخ من الكرتون المقوى وتحديده بالقلم الرصاص ثم قصه أيضًا، بالطبع لابد من مضاعفة العدد.

ثم قص الورق الفوم بالألوان التي ترغبون بها ثم لصقها، ويتم تقطيع القطع كلها بأشكالها.

يتم تثبيت الفوم على الكرتون ولصقه جيدًا ثم تركيب الورق بنفس شكل الفانوس بحيث نأخذ الشكل المعروف.

يجب تثبيت بقطعة كبيرة من الورق من الأسفل حتى يتم تثبيته جيدًا بكمية سميكة من الشمع.

يتم لصق 2 شريط طولي من الفوم على الفانوس من الأعلى للإمساك به وتثبيتها من الداخل.

يمكن رسم أي شكل على الفانوس من الخارج مثل الهلال والنجوم أو كتابة أي أسماء عليها من الخارج، أو كتابة كلمة (رمضان كريم)، ولكن يجب العلم أنه يجب كتابة الكلمات من الشمال إلى اليمين.

كيفية عمل فانوس رمضان بالقماش