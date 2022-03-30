نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على جائزة مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، الاشتراك في مسابقة الحلم من الأمور المهتم بها عدد كبير من الناس ممن يرغبون بالاشتراك وبشكل فعلي بمختلف فعاليات المسابقة المشهورة حلم، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نقوم بعرض أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن يتم الاشتراك بواسطتها، حيث تعتبر المسابقة من المسابقات الأقوى والأكثر صيتا بالوطن العربي، ومذاعة على الإم بي سي، وفيما يلي المزيد عن الطرق المختلفة والمتاحة للاشتراك بالمسابقة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

الاشتراك يتم بطرق بسيطة جدا أبرزها الرسائل، فقط من خلال الاستعانة بالرقم والذي قد تم تخصيصه لكل دولة من الممكن أن يتم الاشتراك وبمنتهى السهولة، وهذا للحصول على إمكانية الاشتراك، والرسالة التي يقوم الشخص بإرسالها تكون عبارة عن كلمة واحدة وهي حلم أو كلمة دريم، وبإرسالها يتم إرسال تساؤل للشخص وحال الإجابة الصحيحة عليه يكون الشخص قد أصبح من المشاركين الفعليين بالمسابقة، والأرقام المتاحة للتوصل ما يلي بالفقرة القادمة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لكل راغب في الاشتراك من الممكن أن يقوم باستعمال واحد من تلك الأرقام حسب المحل لإقامة كل شخص بأي دولة من تلك الدول القادمة:

من المملكة السعودية التواصل عبر هذا الرقم 650444 من خلال شبكة موبايلي، وعلى الرقم 755505.

من دولة مصر التواصل من قبل الراغبين بالاشتراك على الرقم 95450 من خلال شبكة فودافون.

من المملكة الأردنية التواصل من خلال الشبكة زين على 94099.

التواصل مع المسابقة من خلال رسالة على الرقم 5544 من الإمارات.

من الدولة البحرينية التواصل يكون على الرقم 98885 لعملاء الشركة إس تي سي.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

الاشتراك من الممكن إتمامه أيضا عبر منصة المسابقة، والتي قد تم التدشين لها لتكون متاحة أمام مختلف الراغبين بالاشتراك، مع إدخال كل البيانات، واتباع الخطوات.

الاشتراك بواسطة جوجل بلاي من بين أهم الطرق الأخرى المتاحة تكون عبر الهواتف من نوع أندرويد والتي من خلالها من الممكن الدخول للمنصة الخاصة بالمتجر جوجل باي، ومن ثم يقوم المستخدم بالبحث عن التطبيق الخاص حلم، ومن خلالها من الممكن إجراء مختلف خطوات الاشتراك بالمسابقة.