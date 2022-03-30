شوف توفيرات ضخمة من عروض مكتبات جرير الرمضانية لفترة محدودة Garir على جميع الإلكترونيات الحديثة

تتوفر أيضاً بفروع مكتبات جرير العديد من التنزيلات الرمضانية لفترة محدودة على أسعار مختلف منتجاتهم في جميع أقسامهم بفروع جرير بالمملكة العربية السعودية Garir وكذلك من خلال جرير أونلاين Garir online، حيث لديهم مجموعة ضخمة من العروض على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها، وغيرهم من أجهزة لوحية، ولديهم أيضاً خصومات على أسعار الكتب والروايات، ومن خلال موقع ثقفني، وخاصة هذه المقالة سوف نوضح لحضراتكم تفاصيل أحدث العروض الحصرية عروض مكتبات جرير في السعودية.

عروض مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية Garir big offers

تتوفر داخل فروع مكتبات جرير خصومات خاصة على أسعار: هاتف أوبو رينو 7 برو، وخصم غيره على سعر هاتف آبل أيفون 13 من الجيل الخامس بسعة تخزيت 512 جيجابايت باللون الأخضر، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار هواتف أوبو رينو 7z بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأسود الكوزميك، وكطلك لديهم خصم مميز على سعر هاتف أبل أيفون Apple iphone باللون الأخضر وسعة 256 جيجابايت، وخصم على سعر هاتف شاومي 11T بسعة 256 جيجابايت بخصم 7% أي توفير 150 ريال سعودي.

تنزيلات مكتبات جرير اليوم ولفترة محدودة داخل فروع جرير

خصومات مميزة من مكتبات جرير

تتوفر بفروع مكتبات جرير الكثير من الخصومات الخاصة على أسعار مختلف أنواع الجوالات الحديثة، ومن بينهم: خصم خاص على سعر هاتف أيفون 13 ميني Apple iphone ، وخصم آخر منهم على سعر هاتف سامسونج جالكسي المميز بمساحة التخزين العالية وسرعة آداء مميزة، وهذا بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر هاتف Oppo rino 7 pro، وعرض مميز آخر منهم على سعر هاتف آبل أيفون 13 برو المميز باللونين الرمادي والأزرق، وعرض آخر بالفروع على سعر هاتف آبل أيفون 13 بسعة 125 جيجابايت باللون الأخضر، وتخفيض 300 ريال سعودي، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر Apple iphone 13 بتوفير 220 ريال سعودي، وغيرهم من عروض على أسعار هاتف أوبو رينو 7z بتوفير 1099 ريال سعوديهاتف أوبو رينو 7 برو بسعة 256 جيجابايت، بسرعة رامات تصل إلى 12 جيجابايت، من الجيل الخامس باللون الأسود بتوفير 1099 ريال سعودي، وخصم آخر على سعر هاتف شاومي 11 لايت.