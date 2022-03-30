نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم للتسجيل في سحب الـ 500 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب على الجوائز حلم يبحث عنه كل من يحاول الاشتراك، والفوز بالجائزة حلم أكبر، وهو لن يتحقق ما لم يتم تحقق الشرط الأول بتفعيل الدخول ضمن من سيشملهم السحب الجديد المقبل، وهو ما كشفت عن خطوات إدارة المسابقة، التي أعلنت مؤخرًا أن السحب المقبل هو السحب الخاص بحلم الأسرة في شهر رمضان بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، كما سيتم السحب أيضًا على جائزة بقيمة ربع مليون دولار خاصة ببناء منزل الأحلام، مع الأخذ في الاعتبار أن السحب يتم بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي.

1- الاشتراك عبر الاتصال الهاتفي

ويتم ذلك بالاتصال على الرقم المرادف لدولتك، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة انضم أو Join على نفس الرقم، ثم الإجابة بشكل صحيح على السؤال أو الأسئلة التي تردك المتعلقة بالمسابقة، وفور استيفاء تلك الخطوات، ستتلقى رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الخدمة تليها رسالة المحتوى التي ستصل للمشارك يوميًا تحمل فرص للسحوبات، مع ضرورة الموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية وأي حملات أخرى من المنظم على هاتفك المحمول.

2- الاشتراك عبر sms

عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لخدمة الاشتراك لبلدك، وبمجرد إرسال هذه الرسالة القصيرة ثم الإجابة على سؤال بشكل صحيح يُعتبر الشخص مشاركًا في الحلم، كما يوافق على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية.

ثالثًا الاشتراك عبر تطبيق حلم

وهي أكثر الطرق انتشارًا وشيوعًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لما تحمله من سهولة الاشتراك، وذلك من خلال تحميل تطبيق حلم المخصص للهواتف الذكية المختلفة، وبعد التثبيت على الهاتف، قم بالتسجيل عبر إدخال رقم هاتفك المتحرك وتأكيد بياناتك، بإدخال رمز التأكيد اللذي سيصل من خلال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المتحرك الذي أدخلته.

رابعًا الاشتراك عبر الموقع الرسمي

وذلك من خلال ملء النموذج الموجود بالموقع الرسمي للمسابقة، وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وبشكل صحيح، وتسجيل رقم الجوال الخاص بالمشترك، ثم إرسال.