4 خطوات فقط يفعلها الجنود للتخلص من الأرق والدخول في نوم عميق وسريع

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأرق وقلة النوم حيث ان هذا الامر مزعج جدا وخاصة عندما يقضى شخص ساعات طويلة في العمل، فإن قلة النوم تؤثر على العمل كما أن العمل يؤثر أيضاً على النوم أثناء الليل وبذلك يصاب هذا الشخص بالقرف في سبب الإرهاق وضغط العمل ويصبح مزاج هذا الشخص متعكر في اليوم التالي، الخبراء عن وجود بعض الطرق للتغلب على الأرق وقلة النوم وذلك من خلال بعض التقنيات الخاصة بالتنفس وهذه التقنيات بسيطة جدا ويشعر الإنسان من خلالها بالهدوء الثامن ويتخلص من أي أفكار سلبية لديه.

طريقة التخلص من الأرق

يستطيع الشخص الذي يعاني من الأرق أن يتخلص منه عن طريق بعض الخطوات البسيطة جدا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي وهي عبارة عن تقنية تعمل على مساعدة الجنود على النوم عندما تكون بعض الأوضاع صعبة ويقوم الجنوب بعض الخطوات البسيطة حتى يتمكنوا من النوم وهذه الخطوات هي:

يجب على الشخص الذي يعاني من قلة النوم أولا أن يرخي عضلات الوجه وعضلات الفك واللسان والعضلات حول منطقة العين.

يسقط هذا الشخص الكتفين إلى الأسفل وبعد ذلك يكون بسكوت الذراع العلوي والذراع السفلى في جانب واحد في كل مرة.

يجب أن يأخذ هذا الشخص شهيق ويقوم بإنزال الصدر والساقين والفخذين إلى أسفل.

يقوم هذا الشخص بأخذ شهيق وبعد ذلك يصفى ذهنه من أى أفكار لمدة 10 ثواني فقط.

بعد ذلك سوف يتمكن هذا الشخص من النوم بكل سهولة ويقضي على الأرق.

بعض النصائح للتخلص من الأرق بصورة سريعة