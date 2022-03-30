شوف بخصومات ضخمة عروض جرير الرمضانية على الجوالات الحديثة والأجهزة اللوحية الأيباد بأنواعهم Garir

تتوفر عدة خصومات خاصة اليوم بكل فروع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية ومن خلال جرير أونلاين Garir online على جميع أنواع الإلكترونيات الحديثة بأنواعهم كالجوالات الحديثة والأجهزة اللوحية 2022، حيث تعد مكتبات جرير من أكبر وأهم المكتبات الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، حيث تشمل كثير من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، كما يمكنكم الإستفادة من العروض الحديثة الرمضانية من خلال Garir online من اليوم 30 مارس 2022، وحتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل عروض جرير لهذا الأسبوع عبر موقع ثقفني:

عروض جرير اليوم 30 مارس وحتى نفاذ الكميات في السعودية Garir Ksa

تتوفر بفروع مكتبات جرير Garir الكثير من العروض، ومنهم: خصم خاص على سعر هاتف أوبو رينو 7 الجديد بسعة 256 جيجابايت باللون الأزرق النيلي، وخصم آخر منهم على سعر نفس الهاتف المميز من Oppo rino بسرعة رامات تصل إلى 8 جيجابايت باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر هاتف آبل أيفون Apple iphone 13 mini بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأخضر، وعرض آخر على سعر هاتف شاومي 11 لايت بسعة تخزين وسرعة رامات متميزة.

تنزيلات مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية Garir offers

تتوفر أيضاً بداخل فروع مكتبات جرير الكثير من الخصومات الحصرية على أسعار: هاتف سامسونج جالكسي إس 22 بلس بسعة 256 جيجابايت بسرعة مميزة منهم 8 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأخضر، وعرض آخر منهم على سعر هاتف هونر 50 بسعة 256 جيجابايت بسرعة رامات تصل إلى 8 جيجابايت باللون الأسود منتصف الليل، وخصم ىخر بالفروع على أسعار هواتف Honor 50 باللون الكرستالي الصقيع بخصم 16%، وغيرهم من عروض على أسعار هاتف Honor 50 باللون الأخضر الزمردي بسعة تخزين مميزة جداً، وسرعة عالية للرامات لأداء أفضل.

خصومات مكتبات جرير المميزة Garir store لفترة محدودة

توجد بفروع مكتبات جرير تخفيضات ضخمة على أسعار: أبل أيباد اير 9 من الجيل الرابع باللون الأزرق السماوي، وخصم آخر منهم على سعر أبل أيباد 9 باللون الرمادي، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار أيباد 11 هواوي من الجيل الرابع، وخصم على سعر هاتف آبل أيفون إير 9 بتوفير 300 ريال سعودي.