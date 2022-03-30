شوف بخصومات ضخمة أقوى عروض العثيم الرمضانية خلال هذا الأسبوع Al othaim على سلع مختلفة

تتوفر اليوم كثير من العروض الحصرية خلال هذه الفترة من بدايات رمضان على أسعار كثير من السلع والمنتجات الرمضانية المميزة والضرورية لكل ربة أسرة ومنزل، وسوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن عروض رمضانية مميزة على كل أنواع المنتجات الغذائية المختلفة، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض وأكثر من خلال أكبر محلات البيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة.

عروض العثيم الرمضانية في فروع المملكة العربية السعودية Al othaim

تتوفر كثير من العروض المميزة على أسعار: كباب تركي بقري أو سوبر شيش كباب متنوع بقري أو غنم، وخصم آخر منهم على سعر اللحم المفروم الممتاز بقري أو غنم، وخصم على سعر بوب كورن الدجاج الدجاج تويسترز العادي، وخصم آخر منهم على سعر مسحب الدجاج الحار والعادي، بالإضافة إلى العرض المميز على سعر الفلافل بالخلطة الأصلية، وعرض آخر على سعر أصابع الدجاج العادي والحار، وغيره على سعر برجر الدجاج بالبقسماط، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار ستريبس الدجاج الحار والعادي، وخصم آخر على سعر زينجر فيليه الدجاج.

خصومات خاصة من العثيم ماركت في المملكة العربية لفترة محدودة Ksa

يوجد بالماركت أيضاً خصم خاص على سعر بوب كورن الدجاج بالجبنة، وعلى سعر صلصة الطماطم من هالي، وخصم آخر منهم على سعر طماطم فايرنو المقشرة، وخصم آخر منهم على سعر تونة جنتل البيضاء الفاخرة، وخصم منهم على سعر شكولاتة فيكتو القابلة للدهن، وعلى سعر عسل بورام الغابة السوداء، وعلى سعر كاكاو زدني البودرة، وعرض منهم على سعر الباكينج باودر من رياض فود، وعلى سعر فيكتو الشوفان الأبيض، وعلى سعر شابورة فيكتو البر الشرائح.

خصومات خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

تتوفر بالفروع خصومات خاصة على أسعار فيكتو الشوفان الأبيض، وخصم على سعر جلي هالي كرز، وعرض منهم على سعر خليط كيك هالي بالشكولاتة، وكذلك لديهم خصم مميز على سعر لقمة القاضي من هالي، وأيضاً فروع مميزة على أسعار الكريم كراميل من رياض فود، وعلى سعر الليمون الأخضر بسعر التكلفة.