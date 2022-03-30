نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلى في المقال التالي
بلح الشام نوع من أنواع الحلويات التي يعشقها المصريين كثيرا ويتم عملها في شهر رمضان بكثرة وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية بعد صيام يوم طويل لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
مكونات عمل بلح الشام
عندما نقوم بعمل الشام في المنزل سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم خلال الأسطر القادمة..
- ٢ملعقة خل .
رشة ملح.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة فانيليا.
- كوب ماء.
- ٢ملعقة زيت نباتي.
ملعقة عسل الأبيض.
- كوب وربع دقيق.
- الشربات ( عصر ليمون، فانيليا، كوب ماء، كوب سكر)
طريقة تحضير بلح الشام
يحضر بلح الشام بكل سهولة في المنزل وخطوات سهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- نقوم بوضع وعاء على النار.
- ثم نضع به العسل، الماء، الزيت، الفانيليا نقلب جميع المكونات جيدا.
- كما أنه ثم بعد ذلك نضع النشا مع الدقيق ونعمل على تقليب جميع المكونات بطريقة جيدة حتى يصبح العجين ناعم.
- كما أنه يجب أن ننتظر حتى يهدا العجين ويبرد.
- ولا بد أن نقوم بوضع جميع المكونات داخل كيس حلواني.
- نضع طاسة على النار بها زيت غزير ثم نقوم بتفريغ بلح الشام بها واخراجه من فتحة كيس الحلواني عن طريق الضغط.
- والخطوة النهائية أن نخرج أصابع بلح الشام في الطاسة وعندما تنتفخ ويصبح لونها ذهبيا نضعها في أطباق مسطحة بها مناديل مطبخ وتغمس في شربات ثقيل بارد ثم نقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء.
- كما أنه الخطوة الأخيرة أن يحضر الشربات : عن طريق وضع الماء مع السكر في وعاء على النار ونقلبهم حتى يصبح ثقيلا ثم نضع بعد ذلك الفانيليا وعصرة الليمون ونرفعه من على النار.
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