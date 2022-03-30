طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلى

بلح الشام نوع من أنواع الحلويات التي يعشقها المصريين كثيرا ويتم عملها في شهر رمضان بكثرة وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية بعد صيام يوم طويل لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل بلح الشام

عندما نقوم بعمل الشام في المنزل سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم خلال الأسطر القادمة..

٢ملعقة خل .

رشة ملح.

رشة ملح. ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة فانيليا.

كوب ماء.

٢ملعقة زيت نباتي.

ملعقة عسل الأبيض.

ملعقة عسل الأبيض. كوب وربع دقيق.

الشربات ( عصر ليمون، فانيليا، كوب ماء، كوب سكر)

طريقة تحضير بلح الشام

يحضر بلح الشام بكل سهولة في المنزل وخطوات سهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..