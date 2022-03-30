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وصفة لتنظيف السجاد من البقع، يعد تنظيف السجاد من أصعب مهام تنظيف المنزل وتنظيفه يحتاج إلى مجهود كبير حتى تنتهي. من تنظيف البقع العنيدة بها، وهى تعتبر من الديكورات التي يجب الاهتمام بها وتعتبر أيضا عنوان لجمال المنزل، فإليكم بعض. الطرق والوصفات التي نقوم بتحضيرها لتنظيف السجاد بكل سهولة سوف نقدمها لكم في هذا المقال طرق ليس بها أي أضرار وكلها. طبيعية تحافظ على سجاد منزلك لكي يصبح جديداً. وصفة لتنظيف السجاد من البقع الخل والملح لإزالة البقع القديمة في السجاد نقوم بإضافة كمية من الخل فى وعاء ومعه ٤ معالق من الملح ويتم خلطهم جيدا ويصب الخليط على البقع ويترك. عليها حتى تجف وبعدها سوف ترى نظافتها. النشا لازالة بقع الزيت من السجاد نقوم بإضافة ورقة زبدة على مكان بقع الزيت لتتمكن من امتصاص الزيت ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من النشا على البقعة تترك النشا على البقع لمدة لا تقل عن ساعة كاملة دون إزالة النشا.

بعد الوقت المحدد بقوم بإزالة النشا ونقوم بتشغيل المكنسة الكهربائية بسقط باقي النشا ونقوم بعد ذلك بإضافة مسحوق غسيل الملابس أو الأطباق ونفرك مكان البقع جيدا بواسطة فرشاة السجاد ثم نضع كمية من الماء ونقوم بتحضير منشفة جافة ونفرك جيدا بها مكان البقع.

نقوم بعمل هذه الطريقة حتى نتخلص من البقع بشكل كامل ثم نترك السجادة لتجف بالهواء والشمس. خلطة البيكربونات للقضاء على بقع السجاد نقوم بإضافة كمية من صودا الخبز على البقع ونفرك جيدا بفرشاة السجاد ونتأكد من وصول الصودا لقاع السجاد ونفرك جيداً ونضغط على البقع عند عملية التنظيف وتترك صودا الخبز على البقع لمدة ٤٠ دقيقة حتى تمتص البقعة بالكامل ثم نقوم بشطفها وتهويتها. طريقة الصابون: حيث يحتوى الصابون على مواد كيميائية تعمل على ازالة البقع المتعلق بالسجاد حيث نقوم بوضع كمية من الصابون ونفرك جيدا. بالفرشاة ثم نقوم بتحضير قطعة مبللة لإزالة الصابون وبعد ذلك نحضر منشفة مجففة لتجفيف المكان المبلل وتوضع في الشمس التهوية لكى لا تتكون رائحة نفاذة. عمر شويل - جدة خلطة سحرية هتقضي بيها على بقع السجاد المزعجة والروائح الكريهة في دقائق والنتيجة هتبهرك - ثقفني

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