نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية وجديدة لتنظيف وتلميع السجاد المتسخ جدا على الناشف وازالة اصعب البقع فى دقيقتين بخلطة جبارة هترجعى السجاد جديد بدون تعب في المقال التالي
طريقة سحرية وجديدة لتنظيف وتلميع السجاد ، مع اقتراب شهر رمضان الكريم تبدأ الكثير من سيدات المنازل بتنظيف كل ركن وغرض في المنزل، ولمن أكثر ما تهتم به هو تنظيف السجاد لأنه يحتاج إلى وقت ومجهود كبير جداً وكثير من منتجات التنظيف المختلفة والتي تكون قوية على السجاد، وهذا يكلف الكثير من الأموال، ولكننا سوف نقدم لكم أفضل وأسهل طرق تنظيف السجاد في البيت والتي لا تكلفك كثيراً سيدتي فقط تابعينا عبر السطور القادمة.
طريقة سحرية وجديدة لتنظيف وتلميع السجاد
إذا كنت ترغبين في غسيل السجاد في البيت بشكل سريع وبأقل التكاليف وتحصلين على نتيجة رائعة وجيدة ومنها التالي:
تنظيف السجاد بالخل وملح الليمون
يساعد هذا الخليط على تنظيف السجاد بعمق وجعلها زاهية وخالية من الأتربة والشوائب العالقة بها ويتم استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة تتلخص في التالي:
المكونات:
- 1 كوب خل.
- 2 ملعقة كبيرة ملح ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.
- فرشاة تنظيف السجاد.
طريقة الاستخدام:
- في وعاء يتم خلط كوب من الماء مع الخل ومنظف سائل الصحون.
- قلبي الخليط ثم يضاف له ملعقتين ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم.
- اخلطي المكونات مع بعضها حتى أن تذوب تماماً.
- قومي بعد ذلك بوضع فرشاة تنظيف السجاد في الخليط ثم يتم فركها جيداً مع التركيز على الأماكن المتسخة.
- أو المسكوب عليها المشروبات والبقع الصعبة.
- استمري في فرك حتى تتخلصين منها تماماً.
- ثم يتم تنظيفها بالماء العادي ويكون من الأفضل إذا تم عرضها للهواء والشمس للتهوية.
بيكربونات الصوديوم والنشا
هي من الطرق الذي سوف تساعد كل سيدة منزل بأن تقوم بتنظيف السجاد دون أن تتعذب أو تصرف الكثير من المال فقك قومي باتباع الآتي:
المكونات:
- 5 ملعقة كبيرة بيكرونات الصوديوم.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
طريقة الاستخدام:
- قومي بخلط المكونات مع بعضها ثم يتم رش السجاد بالخليط مع التركيز على المناطق الموجود بها البقع.
- ثم يتم فركها باستخدام فرشاة بالطول ومرة أخرى بالعرض حتى يصل الخليط لعمق السجاد.
- بعدها يتم استخدام المكنسة الكهربائية في شفط ما تبقى من الخليط بعد ما تلتصق به البقع والأوساخ.
- وهذه طريقة مضمونة وآمنة ولا تحتاج لاستعمال الماء نهائياً، ولكن يجب أن يتم تهوية السجاد من الحين إلى الآخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سحرية وجديدة لتنظيف وتلميع السجاد المتسخ جدا على الناشف وازالة اصعب البقع فى دقيقتين بخلطة جبارة هترجعى السجاد جديد بدون تعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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