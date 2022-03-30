شوف عروض العثيم بمناسبة رمضان “بالجملة أوفر” من 30 مارس حتى 5 ابريل 2022

عروض العثيم بمناسبة رمضان تحرص فئة كبيرة من المواطنين من متابعة عروض العثيم الأسبوعية، خاصة مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان الكريم 1443ه‍، وذلك لما تقدمه أسواق العثيم من عروض حصرية ”بالجملة اوفر” على العديد من المنتجات والسلع الإستهلاكية، تحرص أسواق العثيم السعودية على تلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المنزلية والمواد الغذائية والغير غذائية والمواد الاستهلاكية وغيرها، وتقدم هذه السلع بمختلف المستويات وبأسعار تنافسية ومتفاوتة لتناسب جميع الأذواق والفئات، ومن المتعارف عليه أنه تزداد حركة الشراء على المواد الغذائية والمشروبات مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك، لذا يقدم العثيم لهذا الاسبوع أقوى العروض على أنواع مختلفة من المشروبات التي لاغنى عنها على مائدة الإفطار في الشهر الكريم.

عروض العثيم بمناسبة رمضان في الفترة من 30 مارس حتى 5 ابريل 2022 أو حتى نفاذ الكمية

المشروبات من أساسيات مائدة الإفطار بشهر رمضان المبارك، ويزداد معدل شرائها خلال الشهر، لذا فإن العثيم يقدم مجموعة من أقوى عروض المشروبات لتجارة الجملة بأسعار حصرية، شراب فيمتو توت العوجان بسعر 164 ريال سعودي للكرتون، شراب تانك برتقال 6 علب * 2 كجم سعر الكرتون 275 ريال سعودي.

تونة قودي خفيف بالماء والملح 48 * 90 جرام بسعر 189.50 ريال سعودي للكرتون، سعر كرتون تونة تريفا خفيفة 24*80 جرام 57.5 ريال سعودي.

سعر كرتون زيت زيتون الجوف زجاج 12 * 500 مل 233 ريال سعودي، زيت زيتون الوزير 12 * 500 جرام بسعر 185 ريال سعودي، يحتوى زيت الزيتون على فوائد مذهلة لصحة الجسم لإحتوائه على فيتامينات ومعادن تعزز من صحة الشعر والقلب والبشرة.

سمن فارم طبيعي 12 * 800 جرام سعر الكرتون 470 ريال سعودي.

نبذه عن أسواق العثيم بالسعودية

تأتي أسواق عبدالله العثيم السعودية في المركز الثاني بعد بنده من حيث المبيعات، قد تم تأسيسها في 1980 ومقرها الرئيسي الرياض، وتعمل الشركة في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك، هناك عدة شركات تابعة للعثيم مثل العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، سفوري لاند، دار الخيول للمقاولات، معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، و شركة القصيم للتنمية، تمتلك شركة العثيم مايزيد عن 180 فرع على مستوى المملكة تتنوع مابين ركن وسوبر ماركت وهايبر ماركت.